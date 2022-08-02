Но появится ли, и если да, то когда — вопросы, которые пока лучше не задавать.

Если годы пандемии нас чему-то и научили, то это тому, что в видеоиграх поголовно обязана быть поддержка кроссплея, дабы друзья, предпочитающие разные игровые платформы, могли проводить время друг с другом в любимых играх без ненужных препятствий. Разработчики хоть и с опозданием, но тоже осознали этот бесспорный факт, и начали активно внедрять кроссплей в свои проекты.

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Авторы песочницы Terraria, которая является одной из крайне популярных современных видеоигр, по какой-то причине сильно «тормозят» с внедрением кроссплея в своё творение, однако в перспективе поддержка данной функции всё же имеет шансы появиться. Так, руководитель отдела стратегического развития студии Re-Logic Тед Мёрфи заявил, что в компании осознают необходимость кроссплея и постараются реализовать его на PC, консолях и даже мобильных устройствах.

Когда долгожданное обновление будет применено к Terraria, впрочем, пока вопрос открытый: сначала Re-Logic планирует выпустить обновление Labor of Love, и лишь затем приступить к проработке деталей кроссплея.

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В середине мая Terraria исполнилось 11 лет.