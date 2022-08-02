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Новости Software Игнатий Колыско
Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему при входе на режимные объекты
Соответствующий закон может быть принят уже этой осенью.
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Минцифры предложило использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при входе на территорию промышленных, оборонных, атомных, ядерных, оружейных и других объектов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на разрабатываемый законопроект о ГИС ЕБС, который министерство намерено представить осенью. Эксперты считают, что предложенная мера нужна для того, чтобы создать гарантированный спрос на услуги ЕБС.

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В проекте федерального закона о государственной информационной системе «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС) прописано, что проход на промышленные оборонные, атомные, ядерные, оружейные, химические предприятия, а также в организации транспортной инфраструктуры, на субъекты критической информационной инфраструктуры, объекты, «совершение террористического акта на территории которых может привести к чрезвычайным ситуациям с опасными социально-экономическими последствиями», будет осуществляться с использованием ЕБС.

Статус ГИС ЕБС получила 30 декабря 2021 года — именно тогда был принят соответствующий закон. Оператором ЕБС выступает «Ростелеком». Как утверждают представители Минцифры, в разработке закона о государственной системе «Единая биометрическая система» участвуют разные ведомства и органы власти. Согласование и принятие инициативы должно начаться уже этой осенью.

В Минцифры подчёркивают, что организация прохода на приведённый в законопроекте перечень объектов с помощью биометрических данных будет добровольной. Здесь же сразу даётся важное пояснение: «если организация не готова применять проход на объекты посредством ЕБС, то может использовать карты и пропуска».

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К последней фразе предыдущего нужно обратить пристальное внимание, поскольку один из опрошенных «Коммерсантом» инсайдеров на рынке биометрии считают, что в текущей формулировке норма ставит под запрет использование локальных систем доступа. Ещё один собеседник издания считает, что «цель нововведения — наполнить ЕБС любой ценой, но неясно, для чего».

#отечественное по #минцифры #биометрия #единая биометрическая система
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