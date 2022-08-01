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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Capcom не планирует поднимать цены на свои игры
Компания мыслит стратегически: меньше цена — больше продаж — больше выручка.
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В наши дни некоторые игровые издатели не гнушаются повышением цен на свои продукты, объясняя это тем, что стоимость разработки игр растёт, а цены на них не поднимались уже на протяжении полутора десятилетий. К сожалению, издатели и разработчики всегда намеренно умалчивают тот факт, что и сама игровая индустрия за эти полтора десятилетия выросла в несколько раз, что, в теории, должно обеспечивать компаниям сверхдоходы и без повышения цен, но имеем то, что имеем. Теперь на связь вышла компания Capcom, которая традиционно занимает более справедливую позицию по отношению к геймерам.

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Как заявило руководство Capcom, в компании не планируют повышать цены на свои игры. Издательство не собирается покрывать этим действием ни расходы на производство, ни убытки от снизившихся продаж за последний финансовый год. В Capcom считают, что к вопросу ценообразования необходимо подходить стратегически, обеспечивая такие ценники, которые позволят продать максимум копий игр за период в пять—десять лет.

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Сокращение продаж игр Capcom связано с отсутствием новых проектов за последний год. Пока что компания зарабатывает исключительно на своём «бэк-каталоге» — проектах прошлых лет.

#capcom
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