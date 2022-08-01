С Red Dead Online последнее время происходит одна неприятность за другой. То геймеры, раздосадованные отсутствием контентной поддержки своей любимой игры, устроят ей виртуальные «похороны», то Rockstar объявит о сокращении выпуска нового контента для RDO почти до нуля, то какой-нибудь забавный баг всплывёт. Всего в течение месяца Red Dead Online пережила все три данных печальных события, и третье из них приключилось сегодня.
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Как сообщают игроки, в Red Dead Online на PC возникла крупная ошибка, в результате которой местное «население» NPC исчезло, оставив только свои жилища, мастерские и прочие элементы цивилизации эпохи Дикого Запада. При этом повозки продолжают передвигаться — сами по себе, без кучеров и без пассажиров.
Что привело к ошибке, и почему она оказалась столь избирательной, затронув только PC-версию игры, неясно. Равно как неясно, работает ли Rockstar над её исправлением. На текущий момент данный баг является источником искромётных шуток по типу «Даже NPC осознали бессмысленность существования в Red Dead Online».