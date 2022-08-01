Билет покупается на просмотр двух фильмов, но по факту оплата идёт только за отечественный.

С сегодняшнего дня, 1 августа, в объединённой киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» появилась новая услуга — «кинопродукт». Она включает в себя показ российского фильма и «зарубежных видеоматериалов». Первыми такими кинопродуктами стали связки мультфильмов «Кощей. Начало» (российский) и «Миньоны: Грювитация» (зарубежный, Universal Pictures). Информация о внедрении кинопродуктов была обнародована гендиректором объединённой киносети Алексеем Васясиным в интервью изданию «Ведомости».

реклама

По словам Алексея Васясина, ассортимент представленных кинопродуктов будет расширяться. В теории, в такую связку можно включить «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию». Гендиректор киносети назвал подобное новшество вынужденной мерой, но также выразил надежду, что она «поспособствует повышению сборов российских фильмов в прокате».

Киносеть будет делиться доходами от продажи кинопродукта, но только с российскими прокатчиками. Определение процента от продажи будет зависеть от условий лицензионного контракта по российскому фильму. Как правило, это 50 % от сборов кинотеатра. Алексей Васясин добавил, что сеть хочет «привлечь внимание» Минкульта, чтобы «каким-то образом решить вопрос с показом голливудских фильмов».

Напомним, по закону выпуск фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением (ст. 14.58 КоАП РФ), за это грозит штраф до 100 тыс. руб. В июле Алексей Васясин говорил, что запустить голливудское кино в прокат неофициально без изменения российских законов никто не решится, так как «доля риска достаточно высока».

В Перми несколько кинотеатров начали показывать голливудские фильмы в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания» перед российскими кинолентами. А в Оренбурге зарубежные фильмы выпустили в прокат с изменёнными названиями и пометкой «Кинолекторий».

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, в марте Disney, Sony, Universal, Warner Bros. Paramount приостановили прокат лент в России. Чуть позже правительство отказало владельцам кинотеатров в выдаче субсидии на 6,5 млрд руб. в России могут рассмотреть возможность «параллельного проката» и «принудительного лицензирования». Ассоциация кинотеатров предложила разрешить показ иностранных фильмов без прокатных удостоверений.