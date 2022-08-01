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Новости Software Игнатий Колыско
Крупная киносеть решилась на неофициальный прокат голливудских фильмов в паре с российскими
Билет покупается на просмотр двух фильмов, но по факту оплата идёт только за отечественный.
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С сегодняшнего дня, 1 августа, в объединённой киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» появилась новая услуга — «кинопродукт». Она включает в себя показ российского фильма и «зарубежных видеоматериалов». Первыми такими кинопродуктами стали связки мультфильмов «Кощей. Начало» (российский) и «Миньоны: Грювитация» (зарубежный, Universal Pictures). Информация о внедрении кинопродуктов была обнародована гендиректором объединённой киносети Алексеем Васясиным в интервью изданию «Ведомости».

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По словам Алексея Васясина, ассортимент представленных кинопродуктов будет расширяться. В теории, в такую связку можно включить «любой фильм зарубежной студии, покинувшей Россию». Гендиректор киносети назвал подобное новшество вынужденной мерой, но также выразил надежду, что она «поспособствует повышению сборов российских фильмов в прокате».

Киносеть будет делиться доходами от продажи кинопродукта, но только с российскими прокатчиками. Определение процента от продажи будет зависеть от условий лицензионного контракта по российскому фильму. Как правило, это 50 % от сборов кинотеатра. Алексей Васясин добавил, что сеть хочет «привлечь внимание» Минкульта, чтобы «каким-то образом решить вопрос с показом голливудских фильмов».

Напомним, по закону выпуск фильма без прокатного удостоверения является административным правонарушением (ст. 14.58 КоАП РФ), за это грозит штраф до 100 тыс. руб. В июле Алексей Васясин говорил, что запустить голливудское кино в прокат неофициально без изменения российских законов никто не решится, так как «доля риска достаточно высока».

В Перми несколько кинотеатров начали показывать голливудские фильмы в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания» перед российскими кинолентами. А в Оренбурге зарубежные фильмы выпустили в прокат с изменёнными названиями и пометкой «Кинолекторий».

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Напомним, в марте Disney, Sony, Universal, Warner Bros. Paramount приостановили прокат лент в России. Чуть позже правительство отказало владельцам кинотеатров в выдаче субсидии на 6,5 млрд руб. в России могут рассмотреть возможность «параллельного проката» и «принудительного лицензирования». Ассоциация кинотеатров предложила разрешить показ иностранных фильмов без прокатных удостоверений.

#кино #фильмы
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