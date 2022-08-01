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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: В России с февраля по июль в 4—5 раз вырос спрос на приложения с «пиратским» контентом
Раз получать деньги от россиян не хотят, придётся поступать вот так.
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Издание «Коммерсантъ» рапортовало о том, что в период с конца февраля по конец июля в России многократно вырос спрос на приложения, распространяющие «пиратский» контент. Согласно подсчётам журналистов издания, за пять месяцев число запросов на скачивание одного только приложения Zetflix в России подскочило в 4—5 раз (300—400 %). Информация «Коммерсанта» подтверждается и самими разработчиками соответствующего приложения, зафиксировавшими взрывной рост спроса на свой продукт.

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В планы создателей Zetflix входит размещение своего приложения в магазинах NashStore и RuStore, однако, как утверждают представители самих данных магазинов, размещать у себя они будут только соблюдающие российское законодательство приложения. Эксперты считают, что с ростом активности параллельного импорта, действие которого могут распространить и на цифровой контент, политика данных сервисов изменится.

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После начала специальной военной операции многие западные компании, включая IT-гигантов, объявили либо о приостановке своей деятельности в России, либо о полном уходе с российского рынка. В числе таковых онлайн-кинотеатр Netflix, название которого, собственно, и обыгрывает вышеуказанный сервис.

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Blackengine
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Карту можно купить на сдеке, с магазина. На авито можно брать условно бессмертные комплектующие.
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Blackengine
15:05
А если аккаунту больше 8 лет? Подделать возраст акка без взлома авито невозможно.
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