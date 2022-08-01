Данные подлежат проверке.

Издание Business Insider со ссылкой на свой анонимный источник сообщает, что технологией распознавания лиц FindFace от российской компании NtechLab в данный момент пользуется «около тысячи» предприятий и ведомств из более чем 60 стран. В этом списке есть, например, Intel, Dell, SpaceX и Philip Morris, а также многие правоохранительные и военные ведомства.

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Среди разных ведомств обязательно нужно упомянуть Интерпол, королевскую армию Таиланда, федеральную полицию Бразилии, ФСИН, российские школы и другие. Как утверждают авторы материала Business Insider, всего в списке клиентов NtechLab числится около 1100 организаций.

Компания NtechLab была основана в 2015 году программистом Артёмом Кухаренко и бизнесменом Александром Кабаковым. Данный стартап специализируется на передовых методах моделирования нейросетей, которые помогают создавать алгоритмы по распознаванию лиц. В портфолио NtechLab есть алгоритмы для высокоточной верификации лиц, обнаружения лиц, идентификации лиц из огромного массива данных, а также особые программы по определению возраста, пола и эмоций человека.

В любом случае, полагаться на Business Insider как надежный источник информации о списке клиентов NtechLab не стоит. Авторы издания «Газета.ru» написали, что американская компания Phillip Morris рассматривала возможность использования FindFace, но приобрела технологию у другого разработчика. А представители Intel рассказали, что пользовались этой программой несколько лет назад, но сейчас от неё отказались.

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Некоторые компании из списка Business Insider и вовсе отрицают опыт использования ПО от стартапа Артёма Кухаренко и Александра Камакова. Что до самой NTechLab, то её представитель рассказал, что список содержит «несколько текущих клиентов», а также тех, кто пользовался ПО ранее.