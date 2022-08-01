С каждым днём релиз долгостроя Skull and Bones становится всё ближе и ближе, что вынуждает разработчиков чаще выходить на связь и оглашать дополнительные игровые подробности. Так, сегодня геймдиректор данного пиратского экшена Райан Бернард поведал довольно любопытную информацию об устройстве местной системы повествования.
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По словам Бернарда, хоть в Skull and Bones и имеются определённые сюжетные элементы, но она не является именно сюжетной игрой в привычном значении этого слова. Как уточняет разработчик, основная идея Skull and Bones — в возможности игроков создавать собственные истории, отыгрывая роль именно того капитана пиратского судна, каким они сами хотят быть: проще говоря, никакой принудительной приверженностью определённой стороне, обусловленной сюжетными хитросплетениями, мы скованы не будем.
Как уточняет Бернард, в Skull and Bones, несомненно, будут представлены неигровые персонажи, у каждого их которых имеются свои прописанные истории, которые будут раскрываться по мере налаживания отношений с ними, но в целом на глобальный сюжет они не влияют, поскольку его (глобального сюжета) здесь в привычном понимании нет.
Проще говоря, проект будет развиваться по системе типичной игры-сервиса, где сюжетные элементы, быть может, и имеются, но не являются главным «двигателем» игрового процесса. Ну, а как Ubisoft Singapore удалось реализовать задумки в данном многострадальном пиратском боевике, узнаем 8 ноября на всех актуальных платформах. Если, конечно, не случится очередного переноса релиза.