Данные отчёта DDoS-Guard удивляют.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что за первое полугодие 2022-го атаки хакеров на игровой сегмент российского IT-рынка втрое превысили угрозы за весь прошлый год. Журналисты пишут, что игровые ресурсы становятся всё более привлекательной мишенью из-за хранящихся там персональных данных игроков и растущего оборота средств (продажа скинов, предметов и прочего).

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Объёмы реализации внутриигровых предметов за последние полгода выросли на 45 %. Владельцы и администраторы игровых сервисов опасений аналитиков не разделяют и считают, что атакам больше подвержены сами геймеры.

Журналистам «Коммерсанта» удалось ознакомиться с отчётом DDoS-Guard, посвящённым DDoS-атакам на российскую инфраструктуру за первое полугодие 2022-го. Из опубликованного документа следует, что игровые ресурсы в России за указанный период подвергались атакам 6,2 тысяч раз, а за аналогичный период прошлого года — только 1,9 тысяч раз. От общего количества атак в 2022 году игровой сегмент занял 9 %.

Под игровыми сервисами аналитики из DDoS-Guard понимают игровые серверы, браузерные игры (в т.ч. визуальные новеллы), информационные сайты игровой тематики, форумы администраторов и разработчиков игровых сервисов. Как правило, основным поводом для организации кибератак является кража данных и средств пользователей — так считает руководитель направления защиты DDoS-Guard Дмитрий Никонов.

«На игровой сервер отправляется неподъёмное количество вредоносных запросов, из-за чего он временно выходит из строя. Пока владелец сервера ищет способ вернуть его к жизни, злоумышленники получают нужные данные. Например, хакеры получают доступ к игровым ресурсам и выводят оттуда игровые ценности с реальным денежным эквивалентом», — поясняет господин Никонов.

Напомним также, по итогам 2021 года российская игровая индустрия выросла на 7,7 %, до 158 млрд руб. (около $2 млрд), — по крайней мере, по оценкам PwC. До кризиса этого года аналитики прогнозировали рост отечественной индустрии на 5 % в год, к в 2025 году плановый объём должен был составить 186,5 млрд руб. Объём рынка игровых предметов в России в 2021 году, по данным «Коммерсанта», составлял $456 млн.

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По данным «Юkassa» (входит в экосистему Сбербанка), с 1 января по 30 июня 2022 года количество покупок в играх выросло на 45 % год по отношению к прошлому году, а оборот онлайн-площадок увеличился на 53 %. Абсолютные показатели компания раскрывать не стала, но уточнила, что средний чек стал больше на 6 % и дорос до 478 руб.