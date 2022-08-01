Apple уверена, что так она поможет разработчикам в продвижении их продуктов.

Компания Apple собирается увеличить количество рекламы в своём магазине приложений App Store. Журналисты издания The Verge утверждают, что рекламные блоки появятся на вкладке «Сегодня» — их будут размещать под названием того или иного приложения.

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Ещё рекламные модули можно будет увидеть под заголовком «Вам также может понравиться» — встроенная система станет таким образом продвигать похожие программные продукты. В разговоре с журналистами издания The Verge представитель Apple дал понять, что на новых рекламных позициях будет размещаться только тот контент, который одобрен компанией и находится в каталоге App Store. Все нормы безопасности в отношении к пользователю аккаунта будут соблюдены.

Эксперты уверены, что блок рекламы на странице «Сегодня» станет самым дорогим из имеющихся в App Store промо-позиций. Тут всё слишком очевидно: именно этот раздел пользователи видят при каждом запуске App Store, поэтому размещение в данной зоне принесёт рекламодателю наиболее количество охватов.

Наконец, рекламу разрешат разместить на страницах самих приложений, но заказчик не сможет выбирать конкретное предложение, под которым стоит выпустить интеграцию. Этим займётся сама Apple, которая в случае с рекламой на страницах пообещала подбирать наиболее подходящие по теме предложения.

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Купертинцы выразили уверенность в том, что новые правила размещения рекламы окажут «неоценимую помощь» разработчикам в продвижении их продуктов. В Apple подчеркнули, что такой способ продвижения не нарушает правил площадки App Store. Напомним, реклама в результатах поиска App Store впервые стала показываться в 2016 году — компания начала спрашивать у пользователей разрешение на отображение персонализированных объявлений.