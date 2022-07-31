Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Шутер Half-Life: Alyx для VR-устройств получил модификацию Incursion, которая поразит фанатов жанра своей «хардкорностью»
Много стрельбы, много «пота». Буквально.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Талантливые создатели модификаций подготовили и выпустили Incursion — бесплатную прибавку для VR-шутера Half-Life: Alyx, которая отличается невероятной хардкорностью и вовсе не рассчитана на новичков. Первые игроки, которые уже успели опробовать «Инкурсию», уверяют, что сюжетная кампания модификации выстроена таким образом, что для её прохождения придётся хорошенько «попотеть» — причём, в буквальном смысле, ведь речь идёт о VR.

реклама

Сюжет у модификации следующий: главная героиня Аликс Вэнс должна вернуться из карантинной зоны в Сити 17, пробиваясь через многочисленные силы Альянса. Солдаты тут расставлены плотно, бьют больно и без жалости. Аликс оказалась в западне, из которой её и предстоит выбраться под управлением «потеющего» игрока.

К сожалению, сама постановочная часть Incursion получилась довольно короткой — у подготовленного игрока на это уйдёт около часа. Но сам по себе набор испытаний получился предельно зубодробительным. Мододелы посоветовали геймерам сначала пройти их творение на обычном уровне сложности, поскольку на высоком уровне проблемы с прохождением возникали даже у тех, кто хорошо освоился и много играл в оригинальную Half-Life: Alyx.

Сама модификация находится здесь, там же можно почитать комментарии игроков, успевших её опробовать. Они сходятся во мнении, что у доморощенных девелоперов получилось создать интересный продукт, бросающий вызов рефлексам и сноровке геймера, привыкшего к VR-шутерам.

По сути, Incursion — это большая карта, обустроенная с прилежным вниманием к деталям и с правильно настроенной сложностью. «Перегибов» в балансе нет, игроки в отзывах отмечают, что здешнюю сложность боёв можно укротить, просто нет привычного темпа оригинальной Half-Life: Alyx.

Вот лишь один из отзывов игроков, который даёт понять, как всё устроено в «Инкурсии»:

«Начните с лёгкого уровня сложности, затем увеличьте его до нормального или сложного во втором прохождении. Эта карта действительно быстро бросает вас в самую гущу событий. В начале я почти сдался, потому что мне казалось, что меня бросают бесконечные волны врагов без какого-либо понимания, куда я иду или что нужно делать. Всё время думал, что я потеряюсь. Снижение сложности помогло немного замедлить темп и дало мне время, чтобы сориентироваться. Не помогло то, что я не прочитал описание и просто скачал карту, основываясь исключительно на картинках и сообщениях в социальных сетях, как безмозглый дрон. Я ожидал уровня Half-Life, а вместо этого получил волновой шутер. При этом, мне нравится дизайн этой карты. Карта красивая, и форсирование исследования на арене, основанной на волнах, является хорошим отличием от других карт арены в мастерской».

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Оригинальная Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года, за это время проект собрал более 62 тысяч отзывов (что невероятно много для VR-проекта), из которых 97 % — положительные.

#valve #half life alyx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Поклонники оригинальной Half-Life собираются побить рекорд игры по онлайну в Steam
Энтузиасты готовят к выпуску масштабный мод к Half-Life 2, в котором надо играть за солдата Альянса
Valve запретит издателям и разработчикам указывать оценки и награды на баннерах игр в Steam
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
223
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
154
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
94
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
26

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
23:52
а че ВЛАДЛЕН без подгузников живет :D Будет нормально: если еще 10 людей из РФ скинут эти скины в АДМИНИСТРАЦИЮ товарища ЛУКАШЕНКО на супер ГЕРОЯ ВЛАДЛЕН! Процесс пройдет, как по маслу! А то ГЕРОЙ В...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:51
Ты там уже сикнул? Моча по капельке сик-сик, не? Чмо ебаное.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Муж_ЗАГЛOTA
23:50
дочирикаешься!
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:49
Да, я самая умная мразота, в отличие от тебя - олуха штопаного.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
[ AtoM ]
23:47
куда они упало то? еле как к рекомендованным дошли
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
Муж_ЗАГЛOTA
23:46
мразота - ты думаешь самая умная? найдут! Давно ли ты писала, что Батько во всем виноват в твоей стране?
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:44
Меня - нет, я не гражданин РБ.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Муж_ЗАГЛOTA
23:44
а тебя нет? ты еже готов!
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:43
Тебя в РБ за твой пост расстреляют. Достаточно написать заявление в прокуратуру. Затем правоохранительные органы обратятся к своим коллегам в РФ, которые потребуют выдачи от владельца ресурса overcloc...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Tant-Ogly
23:42
понятия не имею кто такой : нешешбек. хейтер скорее всего
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем