Много стрельбы, много «пота». Буквально.

Талантливые создатели модификаций подготовили и выпустили Incursion — бесплатную прибавку для VR-шутера Half-Life: Alyx, которая отличается невероятной хардкорностью и вовсе не рассчитана на новичков. Первые игроки, которые уже успели опробовать «Инкурсию», уверяют, что сюжетная кампания модификации выстроена таким образом, что для её прохождения придётся хорошенько «попотеть» — причём, в буквальном смысле, ведь речь идёт о VR.

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Сюжет у модификации следующий: главная героиня Аликс Вэнс должна вернуться из карантинной зоны в Сити 17, пробиваясь через многочисленные силы Альянса. Солдаты тут расставлены плотно, бьют больно и без жалости. Аликс оказалась в западне, из которой её и предстоит выбраться под управлением «потеющего» игрока.

К сожалению, сама постановочная часть Incursion получилась довольно короткой — у подготовленного игрока на это уйдёт около часа. Но сам по себе набор испытаний получился предельно зубодробительным. Мододелы посоветовали геймерам сначала пройти их творение на обычном уровне сложности, поскольку на высоком уровне проблемы с прохождением возникали даже у тех, кто хорошо освоился и много играл в оригинальную Half-Life: Alyx.

Сама модификация находится здесь, там же можно почитать комментарии игроков, успевших её опробовать. Они сходятся во мнении, что у доморощенных девелоперов получилось создать интересный продукт, бросающий вызов рефлексам и сноровке геймера, привыкшего к VR-шутерам.

По сути, Incursion — это большая карта, обустроенная с прилежным вниманием к деталям и с правильно настроенной сложностью. «Перегибов» в балансе нет, игроки в отзывах отмечают, что здешнюю сложность боёв можно укротить, просто нет привычного темпа оригинальной Half-Life: Alyx.

Вот лишь один из отзывов игроков, который даёт понять, как всё устроено в «Инкурсии»:

«Начните с лёгкого уровня сложности, затем увеличьте его до нормального или сложного во втором прохождении. Эта карта действительно быстро бросает вас в самую гущу событий. В начале я почти сдался, потому что мне казалось, что меня бросают бесконечные волны врагов без какого-либо понимания, куда я иду или что нужно делать. Всё время думал, что я потеряюсь. Снижение сложности помогло немного замедлить темп и дало мне время, чтобы сориентироваться. Не помогло то, что я не прочитал описание и просто скачал карту, основываясь исключительно на картинках и сообщениях в социальных сетях, как безмозглый дрон. Я ожидал уровня Half-Life, а вместо этого получил волновой шутер. При этом, мне нравится дизайн этой карты. Карта красивая, и форсирование исследования на арене, основанной на волнах, является хорошим отличием от других карт арены в мастерской».

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Оригинальная Half-Life: Alyx вышла 23 марта 2020 года, за это время проект собрал более 62 тысяч отзывов (что невероятно много для VR-проекта), из которых 97 % — положительные.