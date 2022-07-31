В начале текущего месяца разработчики из Visual Concepts при поддержке издательства 2K Sports анонсировали NBA 2K23 — новую часть знаменитой баскетбольной серии. А сейчас состоялся премьерный показ игрового процесса анонсированного симулятора.
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В представленном видео нам демонстрируют несколько известных спортсменов, среди которых есть главный герой с обложки стандартного издания игры и Девин Букер. Особо просвещённые зрители могут заприметить участника мужского танцевального хип-хоп-коллектива JabbaWockeez.
NBA 2K23 должна поступить в продажу 9 сентября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. К сожалению, ПК-версия игры будет основана на версиях, предназначенных для PlayStation 4 и Xbox One, поэтому качественной картинки и поддержки всех современных функций там можно не ждать.
Зато 2K Sports и Visual Concepts предлагают оформить предзаказ на NBA 2K23, за который полагаются следующие цифровые бонусы:
- 5 000 единиц виртуальной валюты;
- 5 000 очков MyTEAM;
- 10 промонаборов MyTEAM (доставка по одному в неделю);
- буст навыков каждого типа в MyCAREER;
- буст каждого типа в Gatorade;
- майка MyPLAYER Девина Букера;
- карта свободного агента MyTEAM Девина Букера с рейтингом 95.
«Будьте на высоте и полностью раскройте свой потенциал в NBA 2K23. Проявите себя в противостоянии с лучшими игроками мира и продемонстрируйте свой талант в режиме MyCAREER. Объедините сегодняшних звезд и неподвластных времени легенд в MyTEAM. Создайте свою собственную династию в MyGM или поведите NBA в новом направлении в MyLEAGUE. Сразитесь с командами NBA или WNBA в режиме PLAY NOW и насладитесь реалистичным игровым процессом. Как вы ответите на вызов?
Играйте без ограничений, подбирая и формируя команду легендарных талантов из любой эпохи в режиме MyTEAM. Доминируйте на паркете в каждом сезоне и воплощайте свое видение с помощью широкой линейки настроек, которые позволяют создать идеальную стартовую пятерку», — гласит официальное описание к игре.