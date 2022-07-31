Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: премьера игрового процесса симулятора баскетбола NBA 2K23, который на ПК не получит обновления графики с PS5 и Xbox Series
Владельцам ПК опять всучат версию с PS4 и Xbox One.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

В начале текущего месяца разработчики из Visual Concepts при поддержке издательства 2K Sports анонсировали NBA 2K23 — новую часть знаменитой баскетбольной серии. А сейчас состоялся премьерный показ игрового процесса анонсированного симулятора.

реклама

В представленном видео нам демонстрируют несколько известных спортсменов, среди которых есть главный герой с обложки стандартного издания игры и Девин Букер. Особо просвещённые зрители могут заприметить участника мужского танцевального хип-хоп-коллектива JabbaWockeez.

NBA 2K23 должна поступить в продажу 9 сентября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. К сожалению, ПК-версия игры будет основана на версиях, предназначенных для PlayStation 4 и Xbox One, поэтому качественной картинки и поддержки всех современных функций там можно не ждать.

Зато 2K Sports и Visual Concepts предлагают оформить предзаказ на NBA 2K23, за который полагаются следующие цифровые бонусы:

  • 5 000 единиц виртуальной валюты;
  • 5 000 очков MyTEAM;
  • 10 промонаборов MyTEAM (доставка по одному в неделю);
  • буст навыков каждого типа в MyCAREER;
  • буст каждого типа в Gatorade;
  • майка MyPLAYER Девина Букера;
  • карта свободного агента MyTEAM Девина Букера с рейтингом 95.

«Будьте на высоте и полностью раскройте свой потенциал в NBA 2K23. Проявите себя в противостоянии с лучшими игроками мира и продемонстрируйте свой талант в режиме MyCAREER. Объедините сегодняшних звезд и неподвластных времени легенд в MyTEAM. Создайте свою собственную династию в MyGM или поведите NBA в новом направлении в MyLEAGUE. Сразитесь с командами NBA или WNBA в режиме PLAY NOW и насладитесь реалистичным игровым процессом. Как вы ответите на вызов?

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Играйте без ограничений, подбирая и формируя команду легендарных талантов из любой эпохи в режиме MyTEAM. Доминируйте на паркете в каждом сезоне и воплощайте свое видение с помощью широкой линейки настроек, которые позволяют создать идеальную стартовую пятерку», — гласит официальное описание к игре.

#nba 2k23 #visual concepts #2k sports
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За основу PC-версии NBA 2K23 взяли версию для консолей прошлого поколения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
223
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
153
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
81
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
25

Сейчас обсуждают

Dobpelkopf
23:22
Нешешбек. Шешенбек. Tant-Ogly. Растроение личности ?
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
V.L.A.D.L.E.N
23:19
А вот тебе причина, почему русские такие звери.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:17
А теперь прикинь, какие варвары и нелюди воюют на стороне армии рф. Просто почитай мысли русских нацистов в их телеграм-каналах.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Муж_ЗАГЛOTA
23:17
вроде не тупой! А вот те раз через раз начинаешь крошить БАТОН на русских? У тебя такой фетишь? Потом обижаешься, что тебя не понимаю! Везде говна хватает! Вот я тебя на 50% понимаю, а от второй част...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Артём Николаев
23:17
Сейчас ни в одной точке мира на 30 лет особо ничего не спланируешь. Либо ишак сдохнет, либо падишах.
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
Артём Николаев
23:07
Основная проблема в том, что народ хочет совместить свойства суперкара и самосвала. И ещё чтоб дёшево было. Хотя решать это надо стратегическим путём: все харды, торренты и по совместительству видеоре...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Barash
23:06
Главное, что комментатор продемонстрировал чудеса мысли и написал выс...окохудожественный камент.
Blizzard намеревается продавать редкие облики персонажей Overwatch 2 по цене полноценных «премиальных» игр
Муж_ЗАГЛOTA
23:02
т.е. вам стыдно признаваться БЕЛОРУСАМИ (разговаривать на своем языке), а воете все за проблемы РФ и подъябываете русских -> это нормально! Вот, когда Белоруссия войдет в состав РФ, как губерния -> то...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:01
П и д а р конченный, ссылку на свой абоссаный профиль в студию. Или ты настолько тупой, что тебе подсказывать надо, yёбище гнойное?
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Rey.B.
22:59
А я бы загнул чуть больше. Известно, что уничтожившая динозавров "метеоритная зима" вывела в лидеры существ, способных поддерживать стабильной температуру тела, т.е. млекопитающих. Похолодание начала ...
Хайтек компании увольняют сотрудников на фоне рецессии и роста инфляции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем