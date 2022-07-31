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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мобильное приложение «Одноклассников» получило обновлённый интерфейс, который будет подстраиваться под интересы каждого пользователя
В дело вступают алгоритмы машинного обучения.
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Команда поддержки социальной сети «Одноклассники» представила крупное обновление в интерфейсе мобильных приложений: теперь меню подстраиваются под интересы каждого пользователя, а навигация внутри сети стала ещё удобнее.

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В отдельном сообщении официального блога «ОК» говорится о том, что представленные изменения в интерфейсе продолжают серию глобальных обновлений сети, а алгоритмы машинного обучения будут анализировать предпочтения каждого пользователя, учитывать его активность в разных сервисах и показывать в меню самые часто используемые из них.

Для нового меню в мобильном приложении «Одноклассников» определены самые важные для всех пользователей разделы:

  • «Оповещения» — с самыми важными уведомлениями от соцсети;
  • «События» — с «классами» и комментариями под публикациями пользователя;
  • сервисы «Гости» и «Друзья» — позволяют взаимодействовать с друзьями в «ОК».

Все перечисленные сервисы будут занимать первую строчку меню. Разделы во второй строке меню будут адаптированы под предпочтения пользователей и меняться в зависимости от поведения в соцсети. Так, любители музыки и игр получат быстрый доступ к соответствующим разделам. А те, кто часто поздравляет друзей — смогут быстро перейти в «Подарки». Сообщается, что новые функции меню уже доступны всем пользователям приложений «Одноклассников» на Android и iOS после установки версии 22.2.28.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

«Один из ключевых современных трендов интерфейсов – не строить разветвлённую и сложную структуру, а сразу предлагать то, за чем человек заходит в приложение. Мы продолжаем масштабную перестройку интерфейса “ОК” и хотим, чтобы пользователи с первого экрана получали доступ к самым нужным сервисам и контенту. Технологии машинного обучения в новом меню позволили нам облегчить один из главных экранов приложения, сделать его более релевантным и в то же время сохранить быстрый доступ к другим полезным сервисам соцсети».

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Напомним, в октябре 2021 года «Одноклассники» представили обновленный интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Тогда главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволила получить быстрый доступ ко всем форматам.

#отечественное по #социальные сети #одноклассники
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