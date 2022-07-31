Мелочи тут действительно имеют значение.

Студия Seasun Games опубликовала новый трейлер Ballads of Hongye — симулятора строительства древнекитайского города, в котором очень много внимания уделяется борьбе с разными природными бедствиями и распределению беженцев, которым важно найти место в городе.

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В представленном трейлере показывается стандартная рутина по обустройству большого поселения — причём, в разные время суток и даже в разные поры года. Уникальный дизайн древнекитайских построек сразу привлекает к себе внимание. Всё очень детализировано, пестрит красками и удивляет проработанностью отдельных объектов.

По здешнему сюжету, император долгое время игнорировал поселение Hongye, поэтому главному герою было поручено возродить его. Обеспечение прибыли и стабильного роста является ключом к возрождению Hongye. Каждый выбор, который сделает игрок, повлияет на судьбу городка: небольшое решение, принятое за долю секунды, может привести к совершенно непредвиденному событию. Игрок должен выполнять запросы совета, управлять своими советниками, руководить своими людьми, постоянно развивать и использовать свои земли для процветания, борясь со стихийными бедствиями и городскими проблемами.

«Воспользуйтесь преимуществами производственных цепочек, используйте своих советников, принимайте решения о своих инвестициях и стройте свой путь к победе. Держите своих людей счастливыми, свою казну полной и свои города в безопасности, потому что строгий совет обязательно оценит вас за всё, что вы делаете! Но по мере того, как вы развиваете Хонъе, вы можете заметить, что против вас действует сила, и всё не так, как кажется. Вы можете глубоко погрузиться в заговор и найти правду для себя и своего народа. Чем вы пожертвуете, чтобы возродить Хонъе? Будете ли вы грозным лидером или будете уважаемы благодаря любви и восхищению? Выбор и сцена за вами! », — гласит официальное описание к игре.

Для успешного управления вверенными землями потребуются инвестиции, ресурсы и деньги, поэтому градостроителю придётся подписать соглашение с несколькими советами по обзору. «Если вы хотите землю, вы должны посвятить ей свое сердце и разум. По мере прохождения вы будете приобретать чертежи, получать новые способности и разрабатывать новые стратегии», — уточняют разработчики.

Разделение на сезоны здесь имеет практический смысл, это не только приятная визуальная особенность. Урожайность продукции различна для каждого сезона, поэтому при выборе случайно сгенерированного плана строительства, который определяет сельскохозяйственные и промышленные результаты игрока во время испытаний, всё нужно тщательно спланировать.

Четыре времени года приносят разные условия окружающей среды в Ballads of Hongye, изменяют ландшафт и потенциально могут вызывать стихийные бедствия. Вредители, засухи, голод, пожары, наводнения — все что угодно может свести на нет тяжелую работу, если вовремя не предпринять должных мер предосторожности. «Отточите свою инфраструктуру безопасности и дайте отпор стихийным бедствиям. Будьте щитом, в котором вы нужны своим людям, и избегай катастроф. Менеджмент и лидерские качества», — подытоживают авторы.

Ещё одна важная механика в строительстве древнекитайского города — консультанты. Важно помогать им оттачивать свои навыки и удовлетворять их потребности. В свою очередь, они помогут игроку с управлением, планированием и расходами. Нужно помнить, что другие округа тоже отчаянно нуждаются в хороших советниках, поэтому они могут попытаться переманить у вас ваших советников, предложив более высокую зарплату или другие обещания. Сохранить свой пул консультантов можно, открыто ведя переговоры, заключая сделки или побеждая в конкурсах по зарплате.

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Релиз Ballads of Hongye должен состояться грядущей осенью, среди целевых платформ есть только ПК.