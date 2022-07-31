Клоуны и силачи в стимпанк-Лондоне.

Издательство Saber Interactive совместно с разработчиками из Zen Studios в прошлом году анонсировало пошаговую тактическую ролевую стратегию Circus Electrique. Данный проект превращает управление цирком в увлекательное приключение в стиле стимпанк. А сейчас стала известная точная дата релиза стратегии про цирк — 6 сентября.

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По здешнему сюжету, обычные жители Лондона превратились в злобных убийц, и только талантливым артистам Circus Electrique удалось избежать этой незавидной участи. Игроку вместе с выжившими предстоит сражаться в пошаговых боях против спятивших полисменов, безумных моряков, агрессивных фиф и других персонажей Викторианской эпохи. А невиданная прежде система преданности в Circus Electrique будет влиять не только на поведение артистов в бою, но также на цирковые выступления в перерывах между героическими похождениями в шести районах.

«Пусть в городе бушует хаос, а представления по расписанию! Верните цирку былую славу, нанимая и тренируя талантливых артистов со всего света. От их навыков, отношений друг с другом и преданности вам зависит выручка от представления, а вам пригодится каждый шиллинг — не только для трудной задачи Амелии, но и выплат артистам, иначе они загрустят», — гласит описание к игре.

В качестве бойцов здесь выступают силачи, укротительницы огня, эскаписты, клоуны и другие артисты классического цирка. Всего будет 15 архетипов, каждый со множеством тактик. Игроку же предстоит собрать идеальный отряд и дайте отпор безумным врагам.

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Тактическая стратегия Circus Electrique выйдет на PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.