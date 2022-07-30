«Чужим» здесь не место.

Разработчики из польской студии kuklam совместно с издательством Games Operators анонсировали в 2020 году Cryospace — ролевой хоррор с элементами выживания, вдохновлённый боевиком «Чужие». В момент анонса авторы не спешили показывать много геймплея, но ситуация изменилась сейчас.

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Издательство и студия-разработчик показали аж 25 минут игрового процесса, снабдив записанный видеоряд комментариями. Напомним, действие Cryospace происходит на звездолёте, который вёз колонистов на далёкую планету. Игрок здесь примеряет на себя роль механика-ремонтника, который должен помочь выжить всем людям, которые находятся в криосне. Сделать это не так уж и просто, ведь на корабле постоянно что-то ломается, вдобавок покой механика-ремонтника перманентно будут нарушать разные существа.

«Вы не солдат. Не боец. Вы — обычный ремонтник, оказавшийся в гуще необычных событий. Вам приходится драться. Вы вынуждены бежать. Но главная ваша задача — помочь спящим в криосне членам экипажа выжить на космическом корабле в зияющей пустоте космоса. Вы единственный, кто сможет спасти других от смерти или вечного криосна. Вас против вашей же воли сделали героем. Вы становитесь лидером. Убийцей», — гласит официальное описание к игре.

Игрок здесь исследует обломки, находит припасы и помогает другим выжившим. Ему придётся решать загадки, обходить ловушки, а также бороться со «странными инопланетянами» самыми разными способами. Большой и красивый корабль стал опасной развалиной — теперь он больше похож на братскую могилу, чем на транспорт с колонизаторами.

Инженер обязан тщательно осматривать разные помещения «Восхождения» (так называется корабль) в поисках ресурсов и ключей к разгадке. Самый важный ресурс, разумеется, кислород — без него герой не сможет прожить больше нескольких минут. Также очень важны батарейки — они нужны, чтобы питать фонарик. Когда батарейки почти разряжены, свет фонарика начинает мигать, после чего наступает полная темнота.

Очевидно, что главная задача игрока — выживание. Но чтобы жить, вы должны разгадать тайну: что обосновалось на космическом корабле, который должен доставить колонизаторов на далекую планету? Главному персонажу предстоит узнать, что стало с командой, кто эти странные существа, что рыщут по разбитому кораблю, и где корабль находится, в какой части космоса.

На разбитом корабле, дрейфующем в космосе, есть и другие живые души. Кого-то из них можно разбудить, и тогда они помогут игроку по мере своих умений. Кто-то будет спать дальше в ожидании лучших времён. Важно помнить, что тем, кто пойдет с главным героем, тоже нужен кислород.

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Cryospace должна поступить в продажу в 2023 году, у проекта также есть собственная страничка в Steam.