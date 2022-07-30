Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: 25 минут геймплея ролевого хоррора Cryospace про выживание на заброшенной космической станции
«Чужим» здесь не место.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Разработчики из польской студии kuklam совместно с издательством Games Operators анонсировали в 2020 году Cryospace — ролевой хоррор с элементами выживания, вдохновлённый боевиком «Чужие». В момент анонса авторы не спешили показывать много геймплея, но ситуация изменилась сейчас.

реклама

Издательство и студия-разработчик показали аж 25 минут игрового процесса, снабдив записанный видеоряд комментариями. Напомним, действие Cryospace происходит на звездолёте, который вёз колонистов на далёкую планету. Игрок здесь примеряет на себя роль механика-ремонтника, который должен помочь выжить всем людям, которые находятся в криосне. Сделать это не так уж и просто, ведь на корабле постоянно что-то ломается, вдобавок покой механика-ремонтника перманентно будут нарушать разные существа.

«Вы не солдат. Не боец. Вы — обычный ремонтник, оказавшийся в гуще необычных событий. Вам приходится драться. Вы вынуждены бежать. Но главная ваша задача — помочь спящим в криосне членам экипажа выжить на космическом корабле в зияющей пустоте космоса. Вы единственный, кто сможет спасти других от смерти или вечного криосна. Вас против вашей же воли сделали героем. Вы становитесь лидером. Убийцей», — гласит официальное описание к игре.

Игрок здесь исследует обломки, находит припасы и помогает другим выжившим. Ему придётся решать загадки, обходить ловушки, а также бороться со «странными инопланетянами» самыми разными способами. Большой и красивый корабль стал опасной развалиной — теперь он больше похож на братскую могилу, чем на транспорт с колонизаторами.

Инженер обязан тщательно осматривать разные помещения «Восхождения» (так называется корабль) в поисках ресурсов и ключей к разгадке. Самый важный ресурс, разумеется, кислород — без него герой не сможет прожить больше нескольких минут. Также очень важны батарейки — они нужны, чтобы питать фонарик. Когда батарейки почти разряжены, свет фонарика начинает мигать, после чего наступает полная темнота.

Очевидно, что главная задача игрока — выживание. Но чтобы жить, вы должны разгадать тайну: что обосновалось на космическом корабле, который должен доставить колонизаторов на далекую планету? Главному персонажу предстоит узнать, что стало с командой, кто эти странные существа, что рыщут по разбитому кораблю, и где корабль находится, в какой части космоса.

На разбитом корабле, дрейфующем в космосе, есть и другие живые души. Кого-то из них можно разбудить, и тогда они помогут игроку по мере своих умений. Кто-то будет спать дальше в ожидании лучших времён. Важно помнить, что тем, кто пойдет с главным героем, тоже нужен кислород.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Cryospace должна поступить в продажу в 2023 году, у проекта также есть собственная страничка в Steam.

#cryospace #games operators #kuklam
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410
34
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
46
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
59
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
124
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2

Сейчас обсуждают

Profit
21:29
интересный сеттинг, но е-мое... лет 6-7 уже ждем??
Новые подробности хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством Ханса Гигера
Pavelshakh
21:27
Мой кореш решил проблему кардинально) сабж 12400 и 3080
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
wwr222
21:23
Он нужен для тех, кто регулярно пишет статьи на данные темы. В быту он нафиг не сдался. Мультик, осциллограф - это пригодится. Шумомер - нет
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Собакевич
21:22
Ты про Лендлиз не позабыл? Историю по Путинским агиткам заучиваешь? И какая, нахрен, связь массовых посадок людей, и "переброски заводов"?
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
Aqel
21:21
Ага! Мы такие "открытия" в начальной школе делали. :D
Европейские учёные создали аккумулятор из бумаги, для работы которого достаточно воды и соли
Anglesmith
21:19
В TechPowerUp в своих тестах кулеров используют BAFX 3370 https://bafxpro.com/products/bafx-products-decibel-meter-sound-level-reader-w-battery-advanced-sound-meter Стоит 55 долларов, но измеряет шум ...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
AKG
21:12
Фотки голых горилл?
О влиянии типа SSD накопителя в играх
AKG
21:12
Работать надо на работе, а не дома.
О влиянии типа SSD накопителя в играх
Олег Попов
21:11
1660 гамно
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
Вежливый_HIMARS_
21:09
у лаврова спроси дaлбаеб. он постянно по какимто бантустанам ездит
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем