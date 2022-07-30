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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована Homicidal All-Stars — пошаговая тактика про жестокое реалити-шоу в духе «Бегущего человека»
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Студия Artificer совместно с издательством Good Shepherd Entertainment анонсировала Homicidal All-Stars — пошаговую тактику про жестокое реалити-шоу «Звёздная резня», которую сами разработчики с гордостью определяют как смесь «Бегущего человека» с «Американскими гладиаторами».

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Главная героиня проекта — охотница за головами Скарлетт Мартилло. Шоу, в котором она участвует, считается в мире игры самым жестоким и реалистичным зрелищем конца 21 века. Тут все литературные штампы плохого будущего: накалённая до предела обстановка в обществе, неравенство доходов, беспринципность корпораций, постоянные природные катастрофы из-за изменения климата, высокая преступность и перенаселение. Неудивительно, что «Звёздная резня» в таком мире стала чем-то вроде отдушины — не «Судная ночь», но внимание можно отвлечь.

По здешним правилам, новый сезон шоу стартует в начале месяца, серии выходят каждый четверг, пока все претенденты не погибнут, или же пока кто-то не победит. Владельцем и главным спонсором «Звёздной резни» тут числится корпорация «Омега» с весьма сомнительной репутацией.

Упомянутой большой конторе нужны высокие рейтинги — как вы понимаете, любой ценой. Поэтому если изменение правил посреди игры сможет разнообразить зрелище и привлечь больше зрителей, то режиссёр шоу сделает всё без колебаний, отбросив даже иллюзию «справедливости».

Основные особенности проекта:

  • Пошаговые бои. Они тут продуманные, с изменяющимися задачами, разнообразными механиками уровней и элементами окружения, которые разрешается использовать для уничтожения врагов.
  • Изучение местности в реальном времени. Игроку рекомендуется исследовать локации в реальном времени на предмет смертельных препятствий и головоломок, поскольку засада может поджидать на каждом углу.
  • Работа в команде. Каждый член группы обладает уникальными способностями и стилем игры. Игроку важно правильно подобрать команду перед каждой битвой с учётом навыком врагов. В каждой битве ваши бойцы получают очки опыта, которые можно использовать для улучшения их характеристик.
  • Враги. Соперники подбираются с учётом особых навыков. Для борьбы с ними важно применять индивидуальный подход и не стесняться импровизировать.
  • Кровь-кишки. Тут мы приведём цитату от разработчиков: «Готовьтесь к кровавым боям с разлетающимися во все стороны внутренностями. Зрители и спонсоры “Звёздной резни” жаждут крови. От её количества зависит успех шоу.
  • Механика взаимодействия со спонсорами и фанатами. Игроку надо обязательно себя промоутировать, чтобы стать настоящей звездой. Для этого «всего лишь» нужно выживать в раундах, беспощадно расправляясь с врагами. Чем лучше вы сражаетесь, тем больше у вас фанатов. Растущая популярность будет приносить самые выгодное спонсорские сделки.
  • Интеграция с Twitch. Специальный режим, разработанный для трансляций, позволяет стримеру развлекать своих зрителей голосованиями за события, происходящие в игре. «Что они для вас выберут: безопасный проход или бочки со взрывчаткой? Готовьтесь нырнуть в самую гущу «Звездной резни» и сыграть главную роль на арене!»

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Homicidal All-Stars должна выйти уже этой осень в Steam и GOG. На той же странице игры в магазине Valve есть подтверждённая информация о переводе на русский язык (текст). За другими подробностями стоит обратиться к официальному трейлеру и представленным здесь скриншотам.

#good shepherd entertainment #artificer #homicidal all-stars
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