Студия ArenaNet, в первую и в единственную очередь известная работой над играми серии Guild Wars, обновила перечень вакансий, благодаря чему мы получили возможность ознакомиться с планами компании на обозримое будущее. Так, ArenaNet работает над новым онлайновым проектом в уже существующей фэнтезийной вселенной.
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Данное уточнение позволяет предположить две вещи. Либо ArenaNet готовит условную Guild Wars 3 или какое-то ответвление к Guild Wars 2, либо трудится над иным проектом в рамках сотрудничества с другой студией/издательством. Подробностей новинки из описания вакансий выудить не удалось, однако в описании требований к соискателям упоминается опыт работы с движком Unreal Engine 5, так что, вероятно, новинка готовится на базе именно этого современного продукта от Epic Games.
Guild Wars 2 появилась на свет почти десять лет назад, так что запуск новой части серии стал бы вполне своевременным.