Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Guild Wars трудятся над новой сетевой RPG в жанре фэнтези
Причём, на движке Unreal Engine 5.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

Студия ArenaNet, в первую и в единственную очередь известная работой над играми серии Guild Wars, обновила перечень вакансий, благодаря чему мы получили возможность ознакомиться с планами компании на обозримое будущее. Так, ArenaNet работает над новым онлайновым проектом в уже существующей фэнтезийной вселенной.

реклама

Данное уточнение позволяет предположить две вещи. Либо ArenaNet готовит условную Guild Wars 3 или какое-то ответвление к Guild Wars 2, либо трудится над иным проектом в рамках сотрудничества с другой студией/издательством. Подробностей новинки из описания вакансий выудить не удалось, однако в описании требований к соискателям упоминается опыт работы с движком Unreal Engine 5, так что, вероятно, новинка готовится на базе именно этого современного продукта от Epic Games.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Guild Wars 2 появилась на свет почти десять лет назад, так что запуск новой части серии стал бы вполне своевременным.

#arenanet #guild wars 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Guild Wars 2 рассчитывают, что игра всё же заглянет в Steam в текущем году
Расширение End of Dragons для Guild Wars 2 поступило в продажу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Записки Космического Сантехника. Lenovo ThinkPad T410
33
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 2
46
Baldur's Gate: Dark Alliance 2 - подарок консольщикам
57
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
2

Сейчас обсуждают

Вежливый_HIMARS_
17:27
тут один уже нарезвился https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/videos/1585585451842853/
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Вежливый_HIMARS_
17:19
первый раз вижу такой советский станок. фотошоп
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
ptlrkptt
17:19
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Олег Попов
17:18
Хотя бы проц с двухналкой взяли. Аутист какой-то тест делал.
У старых слабых компьютеров нет шансов в играх даже при установке "мощной" RTX 3070 — эксперимент RG
V.L.A.D.L.E.N
17:18
Ты уже свой второй акк подключил? А как же "Охотник_на_HIMARS"? Уже не катит? )))
В МИДе Турции опровергли новость о переговорах с Россией по поводу продажи БПЛА Bayraktar
V.L.A.D.L.E.N
17:17
Читай правильные новости, скот.
В МИДе Турции опровергли новость о переговорах с Россией по поводу продажи БПЛА Bayraktar
mistergrim
17:16
Я не говорю, что их не было. Но отставание было изначально. Несмотря на все посадки и «гений» генералиссимуса.
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
mistergrim
17:15
Ну сейчас-то умные люди урок понимают, благо границы пока открыты.
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
V.L.A.D.L.E.N
17:14
Украине США еще самолёты F-16 не передали. Украинские лётчики уже проходят обучение. 10 F-16 заменяют 100 танков T-72. Так что все твои фантазии про "не будет" звучат так жалко и не правдоподобно, что...
В МИДе Турции опровергли новость о переговорах с Россией по поводу продажи БПЛА Bayraktar
ахахах
17:14
так поехали на резиновых лодках туда украинские морпехи флаг ставить,но кто-то бах и нет больше половины их диверсионной группы.Остальные убежали с острова и их никто догонять даже нестал.Никтож незап...
В МИДе Турции опровергли новость о переговорах с Россией по поводу продажи БПЛА Bayraktar
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем