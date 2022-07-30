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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Популярный стример Dr. Disrespect представил свой NFT-шутер Deadrop
Выглядит ожидаемо плохо.
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Некоторое время назад стример Гай Бим, известный в широких иностранных кругах под псевдонимом Dr. Disrespect, заявил, что основал студию разработки игр, которая уже корпит над своим первым проектом. Студия называется Midnight Society, и сегодня она представила первый геймплейный видеоролик своего будущего творения, которое окрестили Deadrop.

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По сюжету, действие Deadrop разарачивается в городе совсем не светлого будущего, а местные группировки обогащаются с помощью наркоторговли. В плане принадлежности к жанру Deadrop является шутером от первого лица, а в плане монетизации — NFT-боевиком. Иными словами, проект создаётся исключительно как способ зарабатывания денег на системе, к которой у игрового сообщества выработано стойкое отрицательное отношение. В чём здесь логика — узнаем когда-нибудь в будущем.

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Продемонстрированный геймплей Deadrop впечатляет своей «сыростью» и проблемами с производительностью. Очевидно, впереди у Midnight Society ещё огромное количество работы, потому что то, что нам показали сегодня, выглядит как преальфа, корпеть над которой предстоит ещё как минимум пару лет.

#midnight society #deadrop
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