Летом прошлого года коллектив Modern Storyteller выпустил в свет проект под названием The Forgotten City. Первоначально данная игра, повествующая о Риме времён начала нашей эры, создавалась как крупный мод на базе The Elder Scrolls V Skyrim, но затем разрослась в полноценный самостоятельный проект, который по итогу получил 96-процентный пользовательский рейтинг в Steam.
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И вот, спустя год после релиза разработчики сообщили, что решили не сидеть сложа руки, а приступить к производству своего следующего творения. Как заявил руководитель Modern Storyteller Ник Пирс, в результате активной работы над The Forgotten City жизнь представителей коллектива полностью изменилась, и теперь они вовсю корпят над своим новым проектом.
Пока что подробностей нового проекта студии нет, но, по словам Пирса, коллектив ждёт возможности рассказать о нём фанатам своего творчества.