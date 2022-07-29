В большинстве случаев разработчики так не делают.

В подавляющем большинстве случаев, хотя правильнее было бы сказать «всегда за редчайшим исключением», разработчики игр не сохраняют прогресс, достигнутый игроками в рамках публичных бета-тестирований. Причин, по которым это происходит, можно придумать массу, но самая «ходовая» — это то, что бета-версия в плане контента и баланса отличается от релизной, поэтому оставлять игрокам весь полученный ими контент как-то неправильно.

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Приятным исключением из данного правила станет пародийный файтинг MultiVersus, в котором дерутся персонажи вселенной DC и продуктов Warner Bros. Поскольку местное открытое бета-тестирование по своей сути представляет бесплатную демонстрационную версию, весь достигнутый в её рамках игроками прогресс было решено сохранить и перенести в полноценную платную версию.

Работать это будет следующим образом: в MultiVersus будут формироваться доступные бесплатно наборы персонажей, которые будут меняться каждые две недели. Если в наборы будут попадать персонажи, доступные в рамках открытого бета-тестирования (разработчики называют это «ранним доступом»), то весь достигнутый за неделю тестирования прогресс, которого вы добились, играя конкретными персонажами, будет сохранён и учтён в полноценной версии MultiVersus. Вот такая излишне загруженная схема.

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Формально полноценный релиз MultiVersus состоится до конца текущего года. В России игра вследствие ухода с отечественного рынка компании Warner Bros. вместе со всеми её подразделениями недоступна.