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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирован Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem — экшен про охотницу за головами Клементину, которая сражается и вершит суд верхом на шагоходе
А ещё она затворница, любящая земледелие и животноводство.
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Не единожды упоминавшаяся сегодня компания Annapurna Interactive и разработчики из американской студии DINOGOD всё на том же шоу Annapurna Interactive Showcase анонсировали Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem — трёхмерный экшен с видом из-за плеча, где битвы на шагоходе и его кастомизация сочетаются с добычей ресурсов и строительством базы.

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Главная героиня Bounty Star — «надломленная, но могучая» Клем (или Клементина), бывший солдат, ветеран войны, одарённый боец и опытный водитель меха. Клем совершила что-то нехорошее в своём боевом прошлом, за что себя сейчас терзает, винит и держит в перманентном чувстве стыда. Зато сейчас девушка выступает на стороне добра в Красных пустошах — это так разработчики называют пост-постапокалиптическую версию американского Юго-Запада.

Среди основных особенностей Bounty Star разработчики из DINOGOD выделяют несколько вещей, про каждую из них можно рассказать подробнее. Разумеется, тут есть сражения сражения на кастомизируемом шагоходе.

Игрок управляет необычайно мощным мехом Desert Raptor MKII — боевой машине, которую можно оснащать целым рядом атакующих систем: тяжёлым и высокомощным оружием ближнего боя, гидравлическим таранным снаряжением на паровой тяге, стрелковыми орудиями со взрывными снарядами и многим другим. Средства для организации обороны тоже имеются: высокоскоростные двигатели, ускорители для рывков, щиты и так далее.

Нелёгкое ремесло охотника за головами — тоже одна из ключевых механик Bounty Star. Авторы напоминают, что Красные просторы — богатый земледельческий и торговый регион, где полным-полно жестоких преступников и прочих нехороших индивидов.

В мире игры остатки правительства поручают вершить правосудие таким специалистам, как Клементина, — охотникам за головами, которые всегда готовы за деньги разыскать и уничтожить нужную цель. Девушке нужно будет сражаться в самых разных землях и поступать со своими жертвами, как она сочтёт нужным. Получается, моральный выбор — ещё одна важная особенность данной игры.

Наконец, Клем может заняться обустройством уединённого и обветшалого гаража, едва пригодного для жилья и техобслуживания. Её придётся восстановить водопровод и электроснабжение, после чего заняться разведением животных и растений, обустройством кухни и даже производством боеприпасов с топливом для будущих сражений. «У этой развалюхи довольно неплохой потенциал, и база Клементины будет крепнуть наряду с её боевой мощью», — подчёркивают разработчики из DINOGOD.

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Релиз Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem должен состояться в 2023 году на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. У проекта есть своя страница в Steam, на которой уже сейчас подтверждена поддержка русского языка (текст).

#annapurna interactive #bounty star morose tale of graveyard clem #dinogod
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