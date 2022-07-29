Потому что почему бы и нет?

Пока самопровозглашённые писатели из смежного раздела без устали изучают пословицу «Повторение — мать учения», в мире видеоигр происходят действительно свежие события. Так, Ubisoft продолжает осуществлять контентную поддержку Assassin’s Creed Valhalla вот уже на протяжении без малого двух лет. Останавливаться компания пока не собирается, и сегодня объявила о том, что уже второго августа приключения Эйвора пополнятся бесплатным аддоном под названием Forgotten Saga.

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Главным и, по справедливости, единственным нововведением станет одноимённый режим, вдохновлённый rogue-like и rogue-lite проектами. В рамках данного режима мы будем управлять Одином, которому предстоит прибыть в Нильфхейм и одолеть царицу мира мёртвых — Хель.

Правила игры будут соответствовать другим «рогаликам»: Один сможет находить и приобретать различные заколдованные предметы, выбирать наиболее подходящие из них под конкретную задачу, а также определять последовательность выполнения миссий, к каждой из которых необходимо выработать определённый подход.

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Хотя «Вальгалла» и отживает своё, но в целом серия Assassin’s Creed живее всех живых, и подробнее о её будущем девелоперы расскажут в сентябре в рамках мероприятия Ubisoft Forward. Слухов на тему Assassin’s Creed сейчас безумно много, и значительная часть из них противоречит друг другу, так что внесение ясности от официального разработчика — необходимость.