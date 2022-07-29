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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Valve запретит издателям и разработчикам указывать оценки и награды на баннерах игр в Steam
Решение абсолютно правильное. Ведь у большинства игр кроме «фейковых» оценок за душой нет больше ничего.
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Valve нечасто вносит серьёзные изменения в механизм работы своего сервиса Steam, но когда это наконец-то происходит, то можно быть уверенными в том, что компания подготовила нечто серьёзное. Именно так случилось сегодня: Valve анонсировала новые правила изображений для Steam, перечислив, что издатели и разработчики смогут указывать на картинках своих игр, а что — нет.

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Итак, главное изменение — грядущий запрет на указание различных оценок, наград и просто лишнего текста на изображениях игры. Иными словами, если раньше разработчики не гнушались повсеместно ставить надписи «Победитель!», «10 из 10» и прочие «на кончиках пальцев», то теперь этому безобразию будет положен конец. Логика, которой руководствуется Valve при внесении данного изменения, предельно проста и справедлива: зачастую указываемые разработчиками рейтинги и награды уже давно неактуальны, в целом данная информация захламляет изображение и отвлекает внимание, а разработчики применяют в основном английский язык, что «изолирует крупную часть аудитории Steam, не говорящую на нём».

Как справедливо отмечает Valve, на Steam-страницах игр давно имеются специально выделенные разделы, где указываются полученные проектом награды и оценки.

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Таким образом, авторы игр больше не смогут указывать на «баннерах» рейтинг своего творения, его награды, различный маркетинговый текст со скидками, рекламировать другие проекты, пусть даже и свои и даже в тех же сериях, и добавлять иной сторонний текст. Новые правила будут введены в Steam уже 1 сентября.

#steam #valve
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