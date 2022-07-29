На принятие решения потребовалось всего-то больше года.

Мы живём во времена, когда видеоигры являются одним из самых распространённых способов времяпрепровождения. Как следствие, различные особенности не должны становиться препятствиями при прохождении того или иного проекта. Наконец-то осознали это и в Capcom, которая несколько часов назад сообщила о подготовке для Resident Evil Village обновления с опциями доступности.

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Внедрения соответствующего обновления в игру ещё предстоит подождать — применить его Capcom рассчитывает примерно в октябре — однако перечнем вводимых патчем изменений компания всё же поделилась. Так, осенью в Resident Evil Village появится возможность настраивать размер, цвет и фон субтитров, включать отображение имени персонажей в сюжетном режиме, активировать продвинутую систему субтитров, включать постоянный прицел.

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Обновление собираются выпустить параллельно с «золотым» изданием Resident Evil Village и дополнением Winters’ Expansion. Зачем надо ждать ещё дополнительно три месяца, не уточняется. К моменту запуска обновления игре исполнится уже полтора года — а пользовательской базы в ней уже практически не осталось. В общем, всё нужно делать своевременно, иначе эти «репутационные очки» никто не оценит.