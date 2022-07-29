Что это значит для нас, простых геймеров? Ну, то, что релиз, вероятно, состоится вовремя.

О том, что работа над ремейком Dead Space идёт относительно активно и успешно, мы можем судить по тому факту, что разработчики из студии EA Motive уже сравнительно давно огласили точную дату его выхода — 27 января следующего года. Теперь у нас появилась ещё одна причина надеяться на лучшее: представители студии сообщили о переходе проекта на стадию альфа-тестирования.

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По такому случаю в EA Motive прошло небольшое праздничное мероприятие. Здесь действительно есть, что отметить: переход на стадию «альфы» означает стремительное приближение процесса производства ремейка Dead Space к завершению, и если всё сложится удачно, и никто никого не подведёт, то релиз не придётся переносить.

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Напоминаем, что ремейк Dead Space будет следовать оригиналу. В остальном перед нами созданная с нуля игра — с современной графикой, более совершенными эффектами и, как следствие, более высоким уровнем так называемого саспенса. В общем, хотелось бы верить, что результат оправдает ожидания; которые, впрочем, не сильно-то и высокие.