Запуск дополнения же состоится спустя неделю после презентации.

Path of Exile сегодня является, без преувеличения, наиболее востребованной видеоигрой в жанре ролевого экшена. Причины этого просты: разработчики предоставили игрокам максимально адекватную структуру игрового процесса и постоянно на протяжении вот уже многих лет обеспечивают своё творение контентной поддержкой. Через пару недель студия Grinding Gear Games, в простонародье известная как 3G, представит следующую контентную добавку в лице дополнения «Озеро Каландры». О том, то следующее дополнение имеет именно такое название, разработчики сообщили несколько часов назад.

реклама

Презентация аддона запланирована на 11 августа. Соответствующая трансляция пройдёт на официальном Twitch-канале Path of Exile, и именно там нашему вниманию поведают основные подробности.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Запуск дополнения запланирован на 19 августа на PC и на 24 августа — на консолях PlayStation и Xbox. Релиз Path of Exile, напомним, состоялся осенью 2013 года, пережив тем самым многих своих «конкурентов».