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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В августе авторы Path of Exile официально представят следующее дополнение «Озеро Каландры»
Запуск дополнения же состоится спустя неделю после презентации.
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Path of Exile сегодня является, без преувеличения, наиболее востребованной видеоигрой в жанре ролевого экшена. Причины этого просты: разработчики предоставили игрокам максимально адекватную структуру игрового процесса и постоянно на протяжении вот уже многих лет обеспечивают своё творение контентной поддержкой. Через пару недель студия Grinding Gear Games, в простонародье известная как 3G, представит следующую контентную добавку в лице дополнения «Озеро Каландры». О том, то следующее дополнение имеет именно такое название, разработчики сообщили несколько часов назад.

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Презентация аддона запланирована на 11 августа. Соответствующая трансляция пройдёт на официальном Twitch-канале Path of Exile, и именно там нашему вниманию поведают основные подробности.

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Запуск дополнения запланирован на 19 августа на PC и на 24 августа — на консолях PlayStation и Xbox. Релиз Path of Exile, напомним, состоялся осенью 2013 года, пережив тем самым многих своих «конкурентов».

#path of exile #grinding gear games
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