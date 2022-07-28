Иногда возникает чувство, что пластинку заело. А это просто игропром такой.

С момента анонса Warhammer 40,000 Darktide от создателей Warhammer Vermintide все касающиеся данного проекта новостные материалы были посвящены только одной теме — всё новым и новым переносам релиза проекта. Вот и сегодня не исключение: представители студии Fatshark сообщили, что релиз игры не состоится 13 сентября. Вместо этого продажи данного кооперативного шутера стартуют только 30 ноября — если, конечно, не случится ещё одного ожидаемого переноса.

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Как заявляют разработчики, во время закрытого тестирования Warhammer 40,000 Darktide получила массу тёплых отзывов, однако стало очевидно, что с технической точки зрения проект не будет готов к запуску в середине сентября. Чтобы не испортить релиз проблемами со стабильностью и производительностью, и было решено отложить релиз на полтора месяца.

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Учитывая, что Warhammer 40,000 Darktide была анонсирована в 2020 году, дополнительные полтора месяца ожидания на этом фоне уже никакой погоды не делают — можно и потерпеть.