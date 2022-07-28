В нём можно ознакомиться с сюжетной завязкой историй новых персонажей.

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Будучи игрой-сервисом, Apex Legends периодически получает новый контент и многочисленные сопровождающие его материалы. В числе последних, например, сюжетные видеоролики, которые позволяют ознакомиться с историями персонажей и понять их мотивы присутствия на поле брани. Сегодня Respawn опубликовала анимационный ролик к старту 14 сезона.

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Главным нововведением 14 сезона станет Вэнтедж — новая героиня Apex Legends, которая вступит в бой в день его запуска 9 августа. Стоит отметить, что информация о Вэнтедж как об одной из следующих «Легенд» утекла в Сеть ещё несколько месяцев назад. Сегодняшний видеоролик же подтверждает утечку.

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Apex Legends вышла в начале 2019 года, и на сегодняшний день является одной из самых популярных игр в жанре королевской битвы.