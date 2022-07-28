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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«Выживательная» стратегия Sphere — Flying Cities про летающий город и уничтоженную Луну покинет ранний доступ 20 сентября
Авторы обещают к этому времени многое переделать и улучшить.
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Разработчики из Hexagon Sphere Games совместно с издательством Assemble Entertainment осенью прошлого года выпустили в ранний доступ научно-фантастическую градостроительную стратегию Sphere — Flying Cities.

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Данная игра сочетает в себе элементы стратегии, симулятора и даже «выживастика». А теперь её авторы готовы назвать точную дату релиза финальной версии.

Sphere — Flying Cities версии 1.0 поступит в продажу 20 сентября на ПК. Авторы обещают, что релизная версия получит полностью переработанную сюжетную кампанию, посвящённую экосистеме Земли и её трагической гибели, а также поискам способов выживания у переживших апокалипсис людей.

Представители Hexagon Sphere Games утверждают, что их произведение вдохновлено романом Джеймса Блиша «Города в полёте». Также финальная версия Sphere — Flying Cities получит шесть дополнительных чертежей построек, новую систему обучения и ледяные бури как новую угрозу для построек.

«Недалёкое будущее. В Луну врезался огромный астероид. Это привело к тому, что земная поверхность стала необитаема: вся экосистема оказалась разрушена. Столкнувшись с угрозой полного уничтожения, человечество предприняло последнюю попытку выжить: благодаря новейшей антигравитационной технологии над Землей воспарил первый летающий город — последний бастион человеческой расы.

Вы — офицер, которого выбрали для управления первым летающим городом в этой безжалостной уникальной стратегии. Перестройте среду, которая кажется необитаемой, и защитите общество. Используйте антигравитационное устройство, чтобы отправить летающий город в опасные неисследованные земли. Будьте начеку: каждое решение может привести к ужасающим последствиям. Будьте готовы приложить все усилия, иначе вас ждет не успех, а полное поражение», — гласит официальное описание к игре.

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Финальная версия стратегии Sphere — Flying Cities выйдет на ПК (Steam и GOG). По случаю выхода из раннего доступа Hexagon Sphere показала новый трейлер.

#hexagon sphere #sphere flying cities
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