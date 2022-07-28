Телевизоры, часы, умный дом и даже авто — для всего она сгодится.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Компания Huawei представила крупное обновление для своей универсальной операционной системы HarmonyOS. Новая версия получила порядковый индекс 3.0 и обзавелась великим множеством нововведений.

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Улучшенная производительность, доработанная система конфиденциальности и общей безопасности, а также множество других функций стали отличительными особенностями новой редакции ОС от Huawei.

HarmonyOS 3.0 сходу привлекает внимание пользователи обновлённым внешним видом. Разработчиками была внедрена концепция дизайна универсальных карточек на рабочем столе. По задумке, это должно упростить доступ к часто используемым приложениям и сервисам, а также позволит подвергать UI-оболочку глубокой персонализации. Также пользователь сможет быстро переключаться между отдельными комбинациями положения карточек в зависимости от текущих задач.

Ещё один важный момент — развитие концепции системы как гипертерминала. Программная функция Harmony OS 3 HyperTerminal поддерживает совместную работу 12 типов «умных» устройств. Тут не только часы имеются ввиду, но, например, умные очки, умные экраны, ПК на базе Windows 11, автомобили и даже принтеры.

В вопросах безопасности универсальная ОС от Huawei тоже была улучшена. Пользователь третьей версии HarmonyOS получил возможность проверить, какие приложения часто обращаются к сети, камерам и микрофону.

Система поставляется с игровым движком Super Frame. За счёт его использования энергопотребление рендеринга графики снижается на 11 %, а оперативный отклик приложений управления суперпамятью улучшается на 14 %. Это позволяет система работать плавнее и быстрее на всей линейке предусмотренных для этого устройств.

HarmonyOS 3.0 снабжена собственным виртуальным помощником, сгодится для использования в системах умного дома, а также обзавелась поддержкой функции «супер рабочий стол». Последняя пригодится для пользователей автомобилей, которые смогут выводить мобильные приложения прямо на экран автомобиля.

Или взять, например, смарт-часы: они смогут синхронизироваться с поддерживаемыми спортивными снарядами. А на телевизорах можно будет переключать вывод звука с пульта, выбирая между динамиками ТВ, внешней аудиосистемой и наушниками.

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Первая волна обновления до Harmony OS 3.0 стартует в сентябре текущего года. Первыми обновление получат смартфоны Huawei серий P50 и Mate 40, планшет MatePad Pro 12.6 и телевизоры Smart Screen Pro.