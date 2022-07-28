На следующей неделе тоже что-то раздадут.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Очередной четверг — очередная возможность забрать бесплатную подарочную игру в Epic Games Store. Сегодня у всех тех, у кого нет возможности погулять с газонокосилкой по участку в реальной жизни, появится сделать это виртуально, поскольку в EGS стартовала раздача забавного проекта под названием Lawn Mowing Simulator.

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Действие Lawn Mowing Simulator разворачивается в Великобритании, так что у вас появится возможность себе великолепный виртуальный английский газон.

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Если верить разработчикам, то их симулятор отличается реалистичностью: чтобы грамотно выполнять свою работу, вам необходимо будет настраивать высоту среза травы, следить за нагрузкой на двигатель и не допускать мест с «непрокосом». Lawn Mowing Simulator допускает игру в режиме свободной стрижки, испытаний и карьеры — в теории, можно будет стать крутым газонокосильщиком, чьи услуги будут пользоваться спросом.