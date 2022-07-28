Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают симулятор стрижки газона
На следующей неделе тоже что-то раздадут.
анонсы и реклама
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр

Очередной четверг — очередная возможность забрать бесплатную подарочную игру в Epic Games Store. Сегодня у всех тех, у кого нет возможности погулять с газонокосилкой по участку в реальной жизни, появится сделать это виртуально, поскольку в EGS стартовала раздача забавного проекта под названием Lawn Mowing Simulator.

реклама

Действие Lawn Mowing Simulator разворачивается в Великобритании, так что у вас появится возможность себе великолепный виртуальный английский газон.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Если верить разработчикам, то их симулятор отличается реалистичностью: чтобы грамотно выполнять свою работу, вам необходимо будет настраивать высоту среза травы, следить за нагрузкой на двигатель и не допускать мест с «непрокосом». Lawn Mowing Simulator допускает игру в режиме свободной стрижки, испытаний и карьеры — в теории, можно будет стать крутым газонокосильщиком, чьи услуги будут пользоваться спросом.

#epic games #epic games store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В EGS раздают шутер Tannenberg про Первую мировую войну
Epic Games не собирается торопиться с отказом от NFT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
32
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
6
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
82
Экономический кризис шагает по Европе – дорожают бургеры в McDonald's, Coca-Cola и Huggies
385
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
75
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
118
Бюджетный король AMD Sempron (Socket 754): Пробую играть в Minecraft (PTGI E12) и Quake 2 RTX
76
Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100
16
Записки Космического Сантехника. Начало
17

Сейчас обсуждают

Вежливый__HIMARS
18:10
в смысле не должен. я не хочу видеть свинособак на отдыхе. свинособаки за забором пусть живут как совок или корейцы.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Kira625
18:08
Ты только что пишешь, что нам точно не рады и тут же начинаешь съезжать, я тут, я не там и вообще. Нафига тогда выступал со своей нерадостью?
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Bernigan
18:08
Но 2500 действительно хватит для любой игры хотя бы в 30 фпс(Киберпанк)
У старых слабых компьютеров нет шансов в играх даже при установке "мощной" RTX 3070 — эксперимент RG
Вежливый__HIMARS
18:08
ты снова всех победил. так свиномамке и расскажешь.
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Сергей Боровой
18:06
где "здесь"? я на сайте железа за новостями о железе или где? даже если опустить момент с имбецилами вроде тебя и того второго, то это твоя собственность? территория? иди на хер сам отсюда, кто ты так...
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
AKG
18:06
Какая новая технология, ты из какого леса 6ля? Этим лампам лет 10...
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Adam Smith
18:05
чё? полетел, петух? тебя шенген в раше не должен ипать
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Adam Smith
18:04
понятно, нормально тебе сегодня насовал))))) прочищай ротовое отверстие и приходи завтра обсудим развал раши и еплю украши
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
AKG
18:02
Дети в Африке без воды сидят и дальше что?
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Kira625
18:02
Ну так иди на хер отсюда, коль так сильно не рады. Что ты здесь делаешь?
В США говорят о возможном ядерном ударе по Европе со стороны РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем