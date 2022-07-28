Это главное, что есть в свежем обновлении.

Сегодня представители студии The Farm 51 отмечают ровно год с момента выхода своего постапокалиптического экшен-выживача Chernobylite из раннего доступа. Поскольку подобные даты нельзя оставлять без важных анонсов или релизов, то разработчики выпустили для своего творения обновление, содержащее в себе помимо всего прочего и поддержку технологии AMD FSR 2.0 (AMD FidelityFX Super Resolution).

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AMD FSR 2.0 представляет собой развитие технологии масштабирования, позволяющей не жертвовать качеством картинки ради повышения производительности. Данная технология становится всё более популярной, поэтому приятно видеть, как всё больше и больше разработчиков внедряют её в свои игры — особенно те, которые действительно значительно выиграют от её применения.

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Вместе с тем в состав обновления включено бесплатное DLC «Прибытие», повествующее короткую историю Сашко — одного из спутников Игоря. В данное дополнении мы узнаем, что привело Сашко в Зону и удастся ли ему добиться задуманного.