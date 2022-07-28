Он же «Комбайн».

В этом году Half-Life 2 исполнится 18 лет, однако это нисколько не мешает данному творению Valve оставаться одной из лучших игр всех времён и народов. Как следствие, у старой-доброй «Халфы» образовалось уже не одно поколение фанатов, часть из которых даже готовит модификации различного масштаба и направленности. Так, например, сегодня стало известно, что энтузиаст Breadman уже 20 августа выпустит для Half-Life 2 свой масштабный мод под названием Entropy Zero 2. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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В Entropy Zero 2 нам выпадает роль одного из командиров военного звена Альянса (Combine), которому поручено захватить двойного агента — доктора Джудит Моссман. Действие модификации разворачивается параллельно событиям оригинальной Half-Life 2, а само действие мода с точки зрения сюжета стартует примерно в момент прибытия Гордона Фримена в тюрьму Нова-Проспект.

Как заверяет автор Entropy Zero 2, в модификации представлено новое оружие, эффекты и противники, а сюжетная кампания разделена на семь глав общей продолжительностью порядка семи—девяти часов. В арсенале нашего бойца будет как известное оружие вроде импульсной винтовки, так и экспериментальные образцы, например — спецграната, при использовании поглощающая противников и вызывающая вместо них формы жизни из параллельного мира Зен.

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Обещан переработанный ИИ — данное обстоятельство было вынужденной мерой, поскольку в рамках Entropy Zero 2 нашему герою предстоит командовать отрядом солдат, и многие задания в модификации напрямую завязаны на грамотных действиях искусственных болванчиков.