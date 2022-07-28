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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Diablo Immortal несмотря на шквал критики сумела заработать более $100 миллионов
Кажется, кто-то (все?) из критиков не особо откровенен.
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В течение первых дней и недель после релиза мобильного ролевого экшена Diablo Immortal Сеть буквально тряслась от негодования масштабами всеобъемлющего «доната» в новинке и заявлений о том, что подобные проекты не стоят даже времени, не говоря уже о деньгах. Впрочем, как и следовало ожидать, мы имели дело с очень крикливым меньшинством, поскольку большинство с большим удовольствием проходит Diablo Immortal и с не менее большим удовольствием тратит в ней свои кровные. Так, насколько известно аналитической компании Sensor Tower, за неполных два месяца с момента релиза Diablo Immortal удалось заработать более 100 миллионов долларов.

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По сведениям аналитиков, мы имеем дело с одной из наиболее успешных игр в плане скорости набора указанной суммы. Таким образом, получается, что вся обрушившаяся на Diablo Immortal критика вкупе с демонстративными отказами запускать данный проект, оказалась для Blizzard лишь безболезненным «пшиком». Что, конечно, не вызывает ничего кроме уныния.

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Страной с самыми щедрыми «донорами» в Diablo Immortal являются США. На втором месте расположилась Южная Корея, на третьем — Япония. Наиболее платёжеспособными закономерно являются пользователи устройств на базе iOS — на их долю приходится примерно 59 % всех «донатов».

#blizzard #diablo immortal
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