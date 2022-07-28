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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Nightdive Studios готовит ещё несколько ремастеров культовых игр — от Wolfenstein 3D до Quake III Arena
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Коллектив Nightdive Studios в первую (и пока в последнюю) очередь известен тем, что профессионально занимается подготовкой ремастеров и иных визуально облагороженных версий культовых классических видеоигр. На счету студии уже несколько ремастеров, включая Blade Runner, Blood, System Shock, Powerslave, Shadow Man и SiN. Компания хочет пойти дальше, и её руководитель Стивен Кик сообщает, что в стенах студии готовятся ещё несколько обновлённых версий классики.

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Господин Кик в своём Twitter опубликовал таблицу с двадцатью пятью культовыми играми прошлого, заявив, что студия работает над ремастерами сразу нескольких из них. В таблице изображены такие игры, как Duke Nukem 3D, Alien Trilogy, Half-Life, Quake III Arena, Wolfenstein 3D, Doom и другие.

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Естественно, на текущий момент детально о своих планах Nightdive не рассказывает, иначе будет нарушен весь сюрприз от последующих анонсов. Тем не менее, ремастеры некоторых из указанных в таблице игр будут для игроков однозначно более желанными, чем других. Но тут уж, как говорится, вопрос вкусов, а о них не спорят.

#nightdive studios
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