Прирост в играх на OpenGL действительно существенный.

Компания AMD выпустила новую версию программы AMD Software Adrenalin Edition, отличительной особенностью конкретно этого релиза стало появление плагина Noise Suppression. Программная «примочка» использует алгоритмы и машинное обучение, чтобы в режиме реального времени убирать фоновые шумы и оставлять только чистый голос говорящего в микрофон пользователя.

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Для использования плагина Noise Suppression, который работает по схожему с RTX Voice от NVIDIA принципу, обязательно требуется наличие либо процессора серии Ryzen 5000 или лучше, либо видеокарты серии Radeon RX 6000 или лучше. Напомним, впервые о плагине стало известно 22 июля нынешнего года — именно тогда компания AMD раньше времени опубликовала ролик с пояснениями. Инженеры AMD заверяют, что плагин Noise Suppression отлично себя проявляет как в играх, так и во время обычного общения.

В официальном описании графического драйвера Adrenalin Edition версии 22.7.1 упоминается поддержка программного суперсемплинга Radeon Super Resolution для ноутбуков с гибридной графической системой на базе RX 5000 и 6000. Также функция Radeon Boost, динамически корректирующая разрешение в играх, «подружилась» с Elden Ring, Resident Evil Village и Valorant.

Наконец, стало известно, что с обновлением графического драйвера Adrenalin Edition 22.7.1 компания AMD смогла повысить производительность своих видеокарт в играх, использующих OpenGL. Например, Minecraft с установленным драйвером работает до 75 % быстрее на видеокарте RX 6400 и до 89 % — на RX 6950 XT в разрешении 4K и максимальных настройках графики.

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Заявленную информацию от AMD смогли подтвердить и YouTube-блогеры — причём, используя более устаревшее оборудование. Так, автор канала 54 FPS выпустил видеоролик, в котором наглядно показал прирост количества кадров в секунду с 250 до 454 на старенькой RX 580. В других играх, использующих OpenGL, пользователи тоже смогли увидеть существенное улучшение производительности.