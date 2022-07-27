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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Disco Elysium трудятся над игрой в космическом сеттинге
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Студия ZA/UM, получившая известность и огромное уважение в геймерском сообществе благодаря своей ролевой игре Disco Elysium, не почивает на лаврах, а потихоньку готовится к работе над новым проектом. Коим, как гласят описания новых вакансий студии, станет игра в космическом сеттинге.

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Подробностей будущего творения ZA/UM пока, естественно, нет, а требующиеся студии специалисты недвусмысленно подтверждают тот факт, что производство находится на начальных этапах. Например, студия ищет художников окружения, технического художника, технического продюсера и других специалистов, а в описании требований к соискателю упоминается любовь к космической тематике и умение создавать красивые соответствующие пейзажи.

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Данное упоминание и привело геймеров к мысли о том, что ZA/UM готовит научно-фантастический проект про космос. Ну а нам остаётся только пожелать коллективу удачи в его начинаниях: эти ребята заслуживают успеха как никто другой.

#za/um
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