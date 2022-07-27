На днях по Сети с подачи инсайдеров распространилась информация о том, что 27 июля Electronic Arts проведёт расширенный геймплейный показ FIFA 23 — своего последнего футбольного симулятора под данным названием. Как и следовало ожидать, инсайдерская информация подтвердилась: сегодня EA выложила 11,5-минутный видеоролик, в котором постаралась подробно затронуть тему основных особенностей новинки.
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EA затронула тему технологии HyperMotion 2, являющуюся развитием предыдущей версии данной технологии создания анимаций персонажей, обеспечивающей реалистичность движений виртуальных футболистов. Вместе с тем разработчики поведали о новых возможностях в игровом процессе, о продвинутой физике, ну и, конечно же, о возможности создать женскую футбольную сборную.
Релиз FIFA 23 назначен на 30 сентября на всех актуальных платформах. Без продаж в России и без российских футбольных клубов и сборной. Впоследствии футбольные симуляторы от EA будут носить название EA Sports FC.