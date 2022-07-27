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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Грузовик смерти и мрачная дорога — на свежих скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
Релиз — когда-нибудь в следующем году. Может быть.
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Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться GSC Game World, студия всё же не унывает и даже сохраняет веру в то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl выйдет в следующем году. А чтобы соответствующую веру распространить и на утративших её геймеров, разработчики периодически делятся новостями. Сегодня, например, нашему вниманию представили три снимка экрана, на которых под разными ракурсами изображено, в принципе, одно и то же: мрачная дорога, по которой, включив фары, мчится грузовик смерти. Пустой или полный — в данном случае не принципиально.

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 была отложена до 2023 года, однако не уточняется, до какого конкретно месяца. Пессимистично настроенные геймеры считают, что раньше конца 2023-го мы проект не увидим.

Как бы то ни было, в России S.T.A.L.K.E.R. 2 официально продаваться не будет. Если, конечно, к моменту релиза игры ситуация в мире, а вместе с ней — и политика GSC Game World не изменится.

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#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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