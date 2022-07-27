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Новости Software Михаил Андреев
Кооперативный боевик Aliens Fireteam Elite наконец-то обзавёлся функцией кроссплея
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Пару недель назад разработчики из Cold Iron Studios пообещали, что их кооперативный боевик Aliens Fireteam Elite во вселенной «Чужих» в конце июля получит долгожданное обновление с поддержкой функции кроссплея. Сегодня этот «конец июля» настал, и соответствующее обновление уже стало доступно для установки.

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Напомним, что кроссплей — это функция, позволяющая пользователям разных платформ играть друг с другом. Таким образом, отныне вы сможете играть Aliens Fireteam Elite на PC, а ваш друг на консоли, и при этом в одной команде. Трудно сказать, почему на внедрение столь важных функций требуются долгие-долгие месяцы, особенно учитывая тот факт, что Aliens Fireteam Elite отнюдь не показала себя долгоиграющим проектом.

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Параллельно в обновлении добавили расширенную систему развития с системой престижа. Развивая своего персонажа до новых уровней престижа, вы будете разблокировать новые специальные облики. Также в обновлении появился новый игровой режим, в рамках которого необходимо выдерживать волны атак ксеноморфов.

#aliens fireteam elite
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