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Новости Software Михаил Андреев
В Hitman 3 появилась новая живописная локация-песочница
К — Контент.
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IO Interactive продолжает периодически выпускать для своего экшена Hitman 3 дополнительный игровой контент. О том, что в конце июля игра обзаведётся новой локацией-песочницей под названием Ambrose Island, нам известно уже на протяжении трёх недель, и вот, этот «конец июля» настал. По случаю выхода соответствующего контентного обновления разработчики опубликовали кинематографический ролик.

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По сюжету, локация Ambrose Island расположена в Юго-восточной Азии на берегу Андаманского моря: здесь орудуют пираты, создавшие на острове тайную бухту, полную различных секретов, которые и предстоит разгадать Агенту 47 в перерыве между выполнением своей основной задачи — хладнокровного уничтожения своих целей.

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Новая локация является одной из наиболее живописных и визуально притягательных из имеющихся в «арсенале» Hitman 3. Всё-таки тропический регион и сопутствующие ему пейзажи — это беспроигрышный вариант с точки зрения эстетики.

#io interactive #hitman 3 #hitman iii
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