Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Губка Боб Квадратные Миры: Minecraft получила DLC по мотивам знаменитого мультсериала
Чем бы «майнкрафтер» ни тешился, лишь бы было весело.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

«Губка Боб» справедливо является одним из самых известных мультсериалов в мире, на котором выросло уже, пожалуй, два поколения. Многие фанаты мультсериала мечтали о том, чтобы Бикини Боттом со всеми его обитателями и достопримечательностями детально воссоздали в Minecraft, и вот, студия Mojang сообщила о том, что при непосредственном содействии коллектива Spark Universe смогли воплотить эту мечту в виртуальную реальность: для Mincecraft вышло дополнение под названием культового мультика.

реклама

Дополнение является развлекательным: фанаты Minecraft смогут посетить подводный городок с антропоморфными морскими обитателями, погулять по улочкам Бикини Боттома, отведать вкуснейших крабсбургеров и полюбоваться на домик-ананасик Губки Боба. Также геймеров ждут несколько миссий, в частности, необходимость защитить ресторан «Красти Крабс» от нахлынувшей на него орды анчоусов.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

DLC можно приобрести за 1 340 единиц Minecoins.

#minecraft #mojang
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Анонсирована Minecraft Legends — экшен-стратегия в знаменитой «кубической» вселенной
В Minecraft запретили интеграцию блокчейна в клиентские и серверные приложения и создание NFT-контента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
154
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
58
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
58
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
40
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
4
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
46
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
42
О самых маленьких игровых консолях
+
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
2

Сейчас обсуждают

midinada
22:57
Бездарная статья далёкого от реальности человека.
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
Tant-Ogly
22:57
накачал фоточек ипфона с инета.....скопировал характериски с офф сайтов ...СТАТЬЯ! оверклоцкерс.ру (видюхи подешевели)
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
Олег Рябков
22:56
ТОповая клава.
Razer презентовала геймерскую оптико-механическую клавиатуру DeathStalker V2 за 200 долларов США
Я - Константин
22:54
а уголки внутрь скруглили ?! нет !?! Это ж передовые достижения запада ! Это заменяет и газ и нефть и жратву ... да кстати, а там вообще то для производства "изобретённого" ыфон много чего надо россий...
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
Алексей Румянцев
22:44
а песочек не от температуры, а от цветопередачи, ищите лампы с cri больше 90
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Алексей Румянцев
22:39
спи*дил наглым образом
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Муж_ЗАГЛOTA
22:35
Предлагаю выкинуть следующее -> телевизор, монитор, ноутбук, мобилки и т.д. В продолжение вашей логики! За все время вышло из строя 3 лампы. Одну поменял по гарантии, одну выкинул ибо запаяна, а горо...
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Native Code
22:34
О каких СВО с "радиатором как минимум толщиной 45 мм" говорит автор? Вот пример нескольких довольно популярных СВО, инфа с офф сайтов(высота радиатора): ROG STRIX LC II 360 - 27mm; ROG RYUJIN II 360 ...
Выбираем корпус для производительного ПК с жидкостным охлаждением
Марк Жуков
22:30
Но я меняю клавиатуру на компе раз в более 5 лет... И вообще, о чём это я, у меня же ноут с этого года появился
"Ъ": на фоне параллельного импорта в России заканчиваются новые клавиатуры с русской раскладкой
ахахах
22:23
Губка Боб Квадратные Миры: Minecraft получила DLC по мотивам знаменитого мультсериала
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем