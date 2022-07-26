Чем бы «майнкрафтер» ни тешился, лишь бы было весело.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

«Губка Боб» справедливо является одним из самых известных мультсериалов в мире, на котором выросло уже, пожалуй, два поколения. Многие фанаты мультсериала мечтали о том, чтобы Бикини Боттом со всеми его обитателями и достопримечательностями детально воссоздали в Minecraft, и вот, студия Mojang сообщила о том, что при непосредственном содействии коллектива Spark Universe смогли воплотить эту мечту в виртуальную реальность: для Mincecraft вышло дополнение под названием культового мультика.

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Дополнение является развлекательным: фанаты Minecraft смогут посетить подводный городок с антропоморфными морскими обитателями, погулять по улочкам Бикини Боттома, отведать вкуснейших крабсбургеров и полюбоваться на домик-ананасик Губки Боба. Также геймеров ждут несколько миссий, в частности, необходимость защитить ресторан «Красти Крабс» от нахлынувшей на него орды анчоусов.

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