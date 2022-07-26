Обои, постеры и прочее барахлишко для ценителей творчества CD Projekt RED.

В 2002 году польская игровая компания CD Project организовала собственную студию разработки игр с подзаголовком RED, которая впоследствии станет всемирно известной благодаря ролевым играм серии «Ведьмак» и вышедшей в конце 2020 года Cyberpunk 2077. По случаю своего двадцатилетия компания решила сделать геймерам небольшой подарочек, раздав набор CDPR Goodies Collection, в состав которого входит различный цифровой контент по играм компании.

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Так, в состав набора входят постеры, концепт-арты, обои и прочий контент по мотивам серии The Witcher и Cyberpunk 2077. Если вы являетесь поклонником данных игр в частности и творчеством CDPR в целом, и при этом не отличаетесь злопамятством, ведь CDPR стала одной из первых студий, оборвавших отношения с российским рынком после начала известных событий, то подарок наверняка придётся вам по вкусу.

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Чтобы загрузить набор, достаточно просто войти в GOG под своей учётной записью, перейти на страничку набора и «купить» его за целых 0 рублей и 0 копеек. После этого он появится в вашей игротеке и будет доступен для загрузки в любой удобный момент.