Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разнообразие локаций ремейка Destroy All Humans 2 — в свежем трейлере
Релиз уже через месяц с копейками.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming за 50 с началом
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

THQ Nordic продолжает делать всё от неё зависящее, чтобы привлечь максимально возможное внимание к ремейку Destroy All Humans 2 про приключения пришельца Крипто на Земле. Сегодня нашему вниманию представили новый видеоролик, в котором кратко, но ёмко продемонстрировали разнообразие игровых локаций.

реклама

Согласно описанию, в ремейке нам удастся посетить Бэй-Сити, Альбион, Тунгуску, Такосиму и Солярис. У каждой из локаций имеются свои особенности и цели прибытия в них нашего главного героя.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Destroy All Humans 2 Reprobed, а именно так называется ремейк, состоится 30 августа. При желании можно посмотреть на обширный арсенал нашего протагониста, в котором даже нашлось место такому грозному оружию, как ректальный зонд. Естественно, не стоит расценивать проект как серьёзный: его цель — исключительно развлечение.

#destroy all humans 2 #destroy all humans 2 reprobed
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: как в ремейке Destroy All Humans 2 выглядит кооператив в режиме разделённого экрана
Обширный арсенал экзотического вооружения в свежем трейлере Destroy All Humans 2 Reprobed
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
164
Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
58
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
61
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - очередное безумие во "вселенной" Голливуда
40
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
27
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
49
Банковская система против криптовалюты и блокчейна
10
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
+
О самых маленьких игровых консолях
+

Сейчас обсуждают

Александр Железняк
16:40
Считаю, что такая тактика победит эти торговые сети, которые задавили более мелкий бизнес.
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
Дмитрий Юфа
16:40
Вы ошибаетесь, если считаете, что только русские могут пояса затягивать. Так уж исторически сложилось, что немцы очень не любят фашистов и ради победы над фашизмом, или в данном случае рашизмом, потер...
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Spambomber13
16:39
Кто о чём, а вечно голодный зелот - о еде. Ну и кака бычно: КГ/АМ.
В российском McDonald's подорожали бургеры – откуда растут ноги плесневых булок во Вкусно и точка
Infinity78
16:37
вся толстота взята от худых. теперь худые ничего не дают. худые начнут толстеть, а толстые дохнуть пачками. Но тебе это еще не дошло, а жителям европы дошло.
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Infinity78
16:35
это стадо быдланов просрало, что сделал ссср и теперь только ртами и жопами будут в европе работать
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
BarDuck
16:34
1 мс - точно шлейфы будут Отсутствие мерцания подсветки ещё надо доказать (показать), может оно просто высокочастотное
AOC анонсировала 31.5-дюймовый QuadHD монитор на основе VA матрицы
BoeHa4aJIbHuK
16:33
В 2022 году человек купит телефон через маркетплейсы на 20% дешевле у Ашота, у которого в издержках только аренда за склад (гараж, квартира), 1 раб на складе (родственник), и за поддержания гавеного с...
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
ptlrkptt
16:31
Похоже на правду. Я бы отдал Крым Израилю, пусть люди порадуются нормальной земле вместо пустыни.
Приключения российской турбины в Германии, или история о воспитании ЕС с помощью газовой дубины
Вова Соколов
16:30
Так и надо этим бомжарам доставочным. Главное побыстрее в дилдок загрузить, отсутствие мозга на лицо.
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
mistergrim
16:29
Да, тенденция ведь налицо.
К началу 22 века численность населения России может составить 220 млн человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем