THQ Nordic продолжает делать всё от неё зависящее, чтобы привлечь максимально возможное внимание к ремейку Destroy All Humans 2 про приключения пришельца Крипто на Земле. Сегодня нашему вниманию представили новый видеоролик, в котором кратко, но ёмко продемонстрировали разнообразие игровых локаций.
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Согласно описанию, в ремейке нам удастся посетить Бэй-Сити, Альбион, Тунгуску, Такосиму и Солярис. У каждой из локаций имеются свои особенности и цели прибытия в них нашего главного героя.
Релиз Destroy All Humans 2 Reprobed, а именно так называется ремейк, состоится 30 августа. При желании можно посмотреть на обширный арсенал нашего протагониста, в котором даже нашлось место такому грозному оружию, как ректальный зонд. Естественно, не стоит расценивать проект как серьёзный: его цель — исключительно развлечение.