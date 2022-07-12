Не успеем мы и глазом моргнуть, как на календаре уже будет 30 августа — день релиза ремейка забавного экшена Destroy All Humans 2. Разработчики ремейка, впрочем, без дела эти недели сидеть не собираются, напротив — стабильно обеспечивают нас различными материалами по своему творению. Сегодня, например, нашему вниманию представили свежий видеоролик, темой которого стал обширный арсенал вооружений, доступных нашему главному герою, пришельцу Крипто.
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Стоит отметить, что помимо стандартных бластеров и различных энергетических видов оружия в арсенале Крипто также имеются и экзотические виды вооружения, среди которых такой кошмарный сон любого землянина, как ректальный зонд. С какой целью Крипто будет применять столь грозное оружие, вопрос хороший.
Выяснить это удастся уже в конце лета на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.