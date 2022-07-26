Минэкономики в данный момент занято разработкой правил по регулированию рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT) — об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Для защиты приобретений токенов предлагается внести изменения в Гражданский кодекс (ГК) Российской Федерации и закон «О цифровых финансовых активах».
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Депутаты от партии «Новые люди» уже предложили распространить законодательство по охране собственности и на NFT, но участники рынка считают, что предлагаемые изменения могут существенно сузить функционал токенов. Сами изменения в законодательство в части правового определения NFT обсуждались в рамках заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика» (проходило 21 июля).
Заседание прошло по инициативе Минэкономики с участием ЦБ и бизнес-сообщества, в том числе представителей «ВКонтакте». Министерство предложило внести изменения в нормативно-правовые акты в части регулирования режима NFT — это отмечено в презентации, копия которой есть у «Коммерсанта».
Действующее законодательство РФ не проясняет возможность выпуска NFT, вопросы их регулирования и обращения, а также защиты приобретателей токенов и соотношение последних с интеллектуальными правами, говорится в презентации. Минэкономики намерено внести поправки в ГК РФ и закон «О цифровых финансовых активах», а также и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» до конца 2024 года.
Так, предлагается установить правовой статус NFT, прояснить возможность выпуска токена, его регулирование и обращение, а также защиту приобретателей токенов от повторного выпуска и прочие моменты. Сами участники рынка NFT относятся к идее изменения его регулирования настороженно.
«Функционал NFT давно не ограничивается предметами цифрового искусства, они могут выступать и в роли билетов на мероприятия, как форма закрепления права собственности на виртуальное имущество, как ценная бумага», — поясняет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Он также считает, что запланированные изменения могут сильно сузить функционал NFT, сведя его фактически только как к предметам искусства.