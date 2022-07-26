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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
GTA Online получила высмеивающее ситуацию в западной экономике обновление
В Rockstar считают, что катастрофа — это, почему-то, то, над чем можно посмеяться.
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На днях Rockstar анонсировала для GTA Online обновление Criminal Entertprises, сюжетная завязка которого высмеивает сложившуюся в западных экономиках в результате крайне безграмотных политических решений ситуацию. По сюжету, в Сан-Андреасе начался экономический кризис, взрывной рост цен на топливо, и всё приправлено рекордной жарой, тоже не способствующей экономическому процветанию. В данных обстоятельствах в Сан-Андреасе начал множиться криминал, и нам предстоит принять в этом процессе непосредственное участие. Сегодня обновление было применено к игре.

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В рамках обновления Criminal Enterprises игроки смогут развить свой криминальный бизнес, освоить новые транспортные средства, выполнить массу новых интересных заданий, ну и, естественно, хорошенько на всём этом озолотиться.

В настоящее время помимо поддержки GTA Online компания Rockstar также трудится над следующей частью данной культовой серии игр. Пока что об условной шестой номерной части франшизы говорить преждевременно, поскольку её релиз вряд ли состоится в обозримой и даже среднесрочной перспективах, однако правдоподобные слухи по Сети уже гуляют, так что не исключено, что формально проект будет анонсирован до конца текущего года. По крайней мере, в данное развитие событий верят различные авторитетные инсайдеры.

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