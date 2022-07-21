Быть может, Red Dead Online и заброшена разработчиками, в результате чего фанаты данного проекта устраивают ему виртуальные «похороны» с почестями, но Grand Theft Auto Online живее всех живых и регулярно получает контентные обновления. В частности, сегодня Rockstar анонсировала для GTA Online обновление под названием The Criminal Enterprises, сюжетная завязка которого повторяет ту
ручку ситуацию, до которой европейские и американские политики довели экономики своих стран.
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По сюжету The Criminal Enterprises, экономика южного Сан-Андреаса находится в кризисе: цены на бензин подскочили до самых высоких показателей за многие десятилетия, цепи поставок нарушены, и вдобавок ко всему на штат обрушилась рекордная жара. В данных обстоятельствах некоторые мастеровые люди обретают неожиданные богатства, и нам предстоит поучаствовать в одной из таких редких возможностей как следует нажиться на кризисе.
Rockstar обещает новые задания, контактные миссии, возможность расширить свой бизнес, а также взобраться вверх по лестнице криминальной иерархии. Новые транспортные средства, возможности — всё на месте.
Запуск обновления запланирован на 26 июля.