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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Трейлер свежего обновления к GTA Online высмеивает текущую экономическую ситуацию на Западе
Ну а нам предстоит на всём этом хорошенько нажиться. Не всегда законно, естественно.
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Быть может, Red Dead Online и заброшена разработчиками, в результате чего фанаты данного проекта устраивают ему виртуальные «похороны» с почестями, но Grand Theft Auto Online живее всех живых и регулярно получает контентные обновления. В частности, сегодня Rockstar анонсировала для GTA Online обновление под названием The Criminal Enterprises, сюжетная завязка которого повторяет ту ручку ситуацию, до которой европейские и американские политики довели экономики своих стран.

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По сюжету The Criminal Enterprises, экономика южного Сан-Андреаса находится в кризисе: цены на бензин подскочили до самых высоких показателей за многие десятилетия, цепи поставок нарушены, и вдобавок ко всему на штат обрушилась рекордная жара. В данных обстоятельствах некоторые мастеровые люди обретают неожиданные богатства, и нам предстоит поучаствовать в одной из таких редких возможностей как следует нажиться на кризисе.

Rockstar обещает новые задания, контактные миссии, возможность расширить свой бизнес, а также взобраться вверх по лестнице криминальной иерархии. Новые транспортные средства, возможности — всё на месте.

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Запуск обновления запланирован на 26 июля.

#rockstar games #grand theft auto v #grand theft auto online
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ffe
18:00
В целом, неплохо. Но, учитывая сложную политическую обстановку, градус накала явно недостаточен. Нужно ещё больше патоки, елея, шапкозакидательства и ура-патриотического угара. Гораздо больше. Читайте...
Дмитрий Рогозин покинул кресло руководителя госкорпорации "Роскосмос", подводим итоги
Sierra6
18:00
ты живёшь в лесу ??
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Sierra6
18:00
это зависит не от того с кем живёшь а от характера
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Sheshenbek
17:59
Ну может раз в неделю почищу когда в люди выхожу.
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
ахахах
17:58
запад говорил,что и 200,риа писало 20 тыс в месяц потерь у украины.За 5 месяцев спецоперации 100тыс набирается
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
Sheshenbek
17:58
Потому что ты живёшь с мамой, поэтому у тебя чистота и порядок. Будешь жить один как я, одинокий волк в берлоге, ты поменяешь своё мнение.
Европа переходит на средневековый образ жизни – реже мыться и экономить электричество
ReXaN
17:57
Лял, так печатный станок, который есть у любой страны, как раз и взаимодействует вместе с промышленностью. Вот в Венесуэле, с её идеями социализма, включили печатный станок, а промышленность включить...
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Sierra6
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Yilec
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Sheshenbek
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