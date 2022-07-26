Но для кого — вот, в чём главный вопрос.

Быть может, поначалу кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood и довольствовался какой-то основанной на ностальгии по Left 4 Dead популярностью, но довольно быстро от неё не осталось и следа, и на текущий момент проект существует лишь в тени своего краткосрочного величия. Тем не менее, разработчики не унывают, и, более того, даже намереваются наращивать контентную поддержку своего творения.

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Как сообщает издание PCGamesN, студия Turtle Rock ищет сразу пару десятков специалистов, в обязанности которых войдёт создание нового игрового контента для Back 4 Blood: полей боя, заданий, персонажей, сюжетных линий и прочего.

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Трудно сказать, насколько подобная политика обоснована: игроки в своё время раскритиковали проект, заявив, что в нём нет практически ничего концептуально нового, и с тех пор «онлайн» проекта болтается в районе 1—3 тысяч одновременных пользователей. Учитывая, что релиз Back 4 Blood состоялся всего девять месяцев назад, данный результат иначе как катастрофой назвать невозможно